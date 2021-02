Nghệ sĩ Việt đánh chuông xứ người

Ông Thế Anh kể thêm đề bài mà triển lãm đưa ra thoạt tiên không thích hợp lắm với những sáng tác của ông. “Năm nay là năm trâu nên khi họ gửi yêu cầu làm triển lãm cũng nói về đề tài trâu. Tuy nhiên rất nhiều năm nay, khi làm việc tôi không có tư duy sáng tác theo con giáp của năm. Vì thế, tôi cũng trao đổi lại với ban tổ chức về tác phẩm của mình. Khi họ đưa tác phẩm lên, trong lòng tôi vui, đa phần triển lãm là tác phẩm trâu thì tác phẩm của tôi lại nói về chính sự”, họa sĩ chia sẻ.

Tác phẩm của ông Thế Anh có tên là Điểm tựa, theo phong cách hiện thực. Trong đó, ở không gian phía trước có người phụ nữ và em bé đang bên nhau trong bình yên. Cô gái cầm bầu đất có một cây non đang lên. Em bé tay trái cầm cuộn dây và cánh diều, tay phải cầm lá cờ đỏ sao vàng. Đằng sau họ là người lính biển đang dõi mắt ra ngoài khơi xa, người xem chỉ nhìn thấy dáng lưng và ngọn súng trên vai anh. Trên cửa sổ sau lưng người lính là những tờ báo, lá thư và bông hồng.

Trong khi đó, tác phẩm Dòng sông không nhìn thấy của đạo diễn Phạm Ngọc Lân vừa đoạt giải thưởng của Ban giám khảo tại LHP ngắn Clermont - Ferrand 2021 (Pháp). Bộ phim này cũng đánh dấu thêm một lần hợp tác thành công của ông Lân với nhà sản xuất Ngô Đài Trang, Trần Thị Bích Ngọc. Đạo diễn hình ảnh của phim là hai ông Phạm Quang Minh, Nguyễn Vinh Phúc… Trước đó, Dòng sông không nhìn thấy cũng nhận đề cử phim hay nhất tại những liên hoan phim quốc tế uy tín là LHP Sudance 2021 (Mỹ) và LHP Locarno 2020 (Thụy Sĩ). Trong đó, Sundance được xem là một trong những “phong vũ biểu” để dự đoán về kết quả giải Oscar hằng năm. “Đây là một giải thưởng phim ngắn lớn, vì Clermont - Ferrand là một liên hoan phim ngắn lâu đời”, đạo diễn Đỗ Quốc Trung nói.

Bên cạnh đó, kịch bản Cuộc săn tàn nhẫn (The girl who sings in the dream) của hai tác giả Võ Thạch Thảo - Nguyễn Hữu Tuấn lọt vào tứ kết cuộc thi kịch bản Chicago Screenplay Awards. “Một kịch bản không được đánh giá đúng tại Việt Nam, nhưng được ghi nhận liên tiếp ở nước ngoài. Một câu chuyện về người Việt Nam , xảy ra ở Việt Nam, do người Việt Nam viết bằng tiếng Việt, thì đi thi ở Mỹ bất lợi đến thế nào. Tứ kết có lẽ đã quá đủ để ghi nhận chất lượng của kịch bản này”, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ.