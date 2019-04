Nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đi đâu xem gì?

Hà Nội:

* Đợt phim kỷ niệm

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30.4, 1.5, 19.5 và kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2019) do Cục Điện ảnh tổ chức diễn ra trên cả nước từ ngày 24.4 - 20.5. Những bộ phim được chọn chiếu trong đợt phim: phim tài liệu Sông Gianh thương nhớ và Sống giữa yêu thương, phim hoạt hình Truyền thuyết chiếc khăn piêu… Hai bộ phim được chọn chiếu khai mạc là phim điện ảnh Sống cùng lịch sử và phim tài liệu Chuyện những người lính già. (Ngọc An - P.C.T)

* Hội thảo Kể chuyện Điện Biên Phủ

Hội thảo diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 2.5 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) với sự tham gia của diễn giả Laurence Campa (Đại học Paris - Nanterre), nhà thơ Marc - Alexandre Oho Bambe, Pierre Journoud (Đại học Montperllier 3), Phạm Xuân Thạch (Trưởng khoa Văn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Với những đặc trưng về mặt địa lý và quân sự, tính chất ác liệt và kết cục gây bất ngờ, Điện Biên Phủ là một trong những trận đánh hiếm hoi trong chiến tranh Đông Dương thu hút đông đảo sự quan tâm từ dư luận quốc tế . Ngay từ khi bắt đầu, chiến dịch này đã mang tầm vóc của một sự kiện quốc tế

* Sắc màu Lai Châu

Chương trình giới thiệu không gian văn hóa chợ vùng cao chủ đề Sắc màu Lai Châu diễn ra từ ngày 27.4 - 1.5 tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc VN (Hà Nội). Không gian chợ kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Hà Nhì, Si La, La Ha, Thái, Tày, Mông, Dao, Khơ Mú. (Ngọc An)

TP.HCM

* Phòng trà TP.HCM:

We: Mini show ca sĩ Elvis Phương - Vết thù trên lưng ngựa hoang (27.4), Mini show Phương Mỹ Chi - Đất phương nam (ảnh), với khách mời: ca sĩ Thùy Trang, Trường Tam (28.4), đêm nhạc danh ca Tuấn Ngọc - Thái Hiền: 30 năm Lời gọi chân mây (4.5).

Không Tên: Đêm Dạ khúc cho tình nhân với tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên (26.4), đêm nhạc Tình cha của ca sĩ Ngọc Sơn và các giọng ca trong team Thần tượng bolero của anh (27.4), tiếng hát Quang Linh với chủ đề Nửa đêm ngoài phố (8.4), Lệ Quyên với đêm Ru em từng ngón xuân nồng (30.4), Đàm Vĩnh Hưng với Hello (1.5).

Đồng Dao: Đêm nhạc của Bùi Anh Tuấn - Văn Mai Hương (26.4), Mini show ca sĩ Thanh Hà - Đừng vội buông tay (27.4), Mini show ca sĩ Phi Nhung: Hiểu & thương, cùng các khách mời: Hồ Văn Cường, Phạm Phú Quí, Phạm Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân (28.4), Kiều Lệ - Trọng Bắc với đêm nhạc Đoản khúc cuối cho em (29.4), Mini show ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (30.4), Mini show ca sĩ Đan Trường - Trung Quang chủ đề Thanh xuân của tôi (1.5).

*NSƯT Quế Trân vào vai Nguyệt Nga khi Tiên Nga tái diễn

ẢNH: NSCC

Trong đợt tái diễn nhạc kịch Tiên Nga lần này, NSƯT Quế Trân (ảnh) vào vai Nguyệt Nga, thay cho nghệ sĩ Lê Phương, cùng sự trở lại "cũ mà mới" của nghệ sĩ Lê Khánh trong vai Võ Thể Loan, hứa hẹn mang đến cho người mộ điệu những cảm xúc mới mẻ khi thưởng thức tác phẩm nhạc kịch này. Các suất diễn của Tiên Nga gồm: 20 giờ các ngày 27, 29, 30.4, 1.5 và 4.5; 16 giờ ngày 28.4.(N.V)

*Phim chiếu rạp:

Ngoài bom tấn hành động - giả tưởng Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết - ảnh) còn có 2 phim hoạt hình hài hước The Queen's Corgi (Những chú chó hoàng gia), Upin & Ipin (Truyền thuyết thần đao) sẽ cùng khởi chiếu tại các rạp VN từ 26.4.

ẢNH: CGV

Phim kinh dị Mẹ ma than khóc La Llorona (tựa gốc The Curse of La Llorona) từ nhà sản xuất phim kinh dị nổi tiếng James Wan, nói về hồn ma của ác quỷ tàn khốc La Llorona sẽ ra rạp từ 3.5. (P.C.T)

Bắn pháo hoa tại công viên Đầm Sen Công viên văn hóa Đầm Sen và chương trình giải trí diễn ra trong 5 ngày từ 27.4 - 1.5 chủ đề “Đầm Sen - Tinh hoa hội tụ” gồm các hoạt động: Hội thi thể hình TP.HCM mở rộng năm 2019 (26, 27.4); Hội thi chim chào mào - sân chơi giúp các nghệ nhân yêu thích chim cảnh có thể giao lưu, học hỏi với hơn 500 nghệ nhân và hơn 500 lồng chim tham gia (28.4); các hoạt động đường phố: Hoạt náo cùng các nhân vật trong phim hoạt hình của Disneyland (28, 30.4 và 1.5); show biểu diễn Người bong bóng với chiếc bong bóng khổng lồ (từ 27 - 30.4 và 1.5); biểu diễn xiếc thú, cà kheo nhún, chụp hình tương tác nàng tiên cá và rối hơi khổng lồ (từ 28.4 - 1.5); show diễu hành Tinh hoa hội tụ (28, 30.4 và 1.5)... Lần đầu tiên tại Đầm Sen còn ra mắt show Tinh hoa công nghệ bay cao VN với màn hình nước 3D hiện đại của Singapore; show Tinh hoa hội tụ vùng đất rồng bay trình diễn nghệ thuật đánh trống lửa, múa lửa, rồng phun lửa... Đặc biệt là phần bắn pháo hoa diễn ra lúc 21 giờ ngày 30.4 tại cầu Cửu Khúc, Đầm Sen. Dạ Ly

Các tỉnh phía bắc Hải Phòng:

ẢNH: PHÚC NGƯ Lần đầu tiên tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ có lễ hội ánh sáng

Tại Khu du lịch Đồ Sơn (Q.Đồ Sơn, Hải Phòng) vào tối 30.4 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Đồ Sơn - Miền Di sản để chào mừng mùa du lịch năm 2019. Tại bãi biển khu 2 (Q.Đồ Sơn) từ 30 - 1.5 diễn ra giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng lần thứ 4 quy tụ nhiều vận động viên xinh đẹp, tài năng tới từ 6 đội tuyển Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hải Dương. (Lê Tân)

THÁI BÌNH:

Lễ hội ánh sáng lớn nhất từ trước tới nay sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Cồn Đen (H.Thái Thụy, Thái Bình) nhằm thu hút du khách. Trong lễ hội kéo dài 1 tháng (từ 13.4 - 13.5) này có 1 con đường dài 3 km với gần 20 công trình như đường hầm ánh sáng, núi Phú Sĩ, đèn lồng, chong chóng gió… đầy màu sắc. (Lê Tân)

QUẢNG NINH:

Hội chợ OCOP - hè năm 2019 với chủ đề Thương hiệu OCOP Quảng Ninh - Chào đón mùa du lịch Hạ Long năm 2019 được tổ chức từ ngày 26.4 - 1.5 tại Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long), với quy mô khoảng 250 gian hàng.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 do UBND tỉnh chủ trì tổ chức diễn ra từ 20 giờ 10 - 22 giờ ngày 28.4, tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC (TP.Hạ Long), gồm 3 phần: diễu hành đường phố từ 15 - 16 giờ, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp sau khi kết thúc chương trình.

UBND tỉnh Quảng Ninh và Sun Group tổ chức nghệ thuật đường phố tại đường bao biển Bãi Cháy với chiều dài khoảng 1 km, từ 17 - 19 giờ ngày 28.4, với 200 diễn viên, trong đó có 50 vũ công đến từ Brazil và Colombia.

Năm nay, H.Cô Tô (Quảng Ninh) cũng tổ chức Tuần văn hóa - thể thao và du lịch Cô Tô lần thứ 4 từ ngày 27.4 với chủ đề Cô Tô chào đón mùa hè năm 2019. (Lã Nghĩa Hiếu)

THANH HÓA:

Tối 26.4, UBND TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) phối hợp cùng Công ty TNHH Royal VN tổ chức khai mạc lễ hội ánh sáng, trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn LED tại công viên trung tâm TP.Sầm Sơn. Thời gian trình chiếu diễn ra từ 19 - 23 giờ hằng ngày, từ 26.4 - 19.5.

Trong không gian rộng khoảng 5.000 m2, hàng triệu bóng đèn LED được sắp xếp, tạo hình khung cảnh 3D huyền ảo, như: mặt trăng khổng lồ, cánh đồng hoa tulip Hà Lan, 9999 đóa hồng Bulgaria, dải ngân hà, dải sao băng, tháp Eiffel của Pháp, biển cá heo, đường hầm ánh sáng 7 sắc cầu vồng, vầng trăng khuyết… Trong dịp nghỉ lễ, tối 30.4, TP.Sầm Sơn sẽ lần đầu tiên khai trương tuyến phố đi bộ và chợ đêm, được xây dựng, sắp xếp trên đường Tây Sơn và đường Thanh Niên. (Minh Hải)

Miền Trung

Đà Nẵng:

Nhân dịp nghỉ lễ, TP.Đà Nẵng tổ chức hàng loạt chương trình vui chơi giải trí, bắt đầu từ ngày 24.4. Đáng chú ý, chuỗi hoạt động Mùa du lịch biển diễn ra tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khu vực Lăng Ông và bán đảo Sơn Trà sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi. Theo đó, đến Đà Nẵng trong dịp này, du khách có thể tham gia cuộc thi đắp tượng cát, thả diều nghệ thuật, thưởng thức ca nhạc hằng đêm. Giới trẻ có thể “check-in” tại các khu vực sắp đặt thuyền thúng, ván lướt, không gian sắp đặt đèn lồng, chong chóng…

Vào tối 28 - 29.4, khu vực phía đông, tây cầu Rồng diễn ra các hoạt động văn nghệ như: vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố, biểu diễn các ca khúc cách mạng VN...

Quảng Trị:

Nhiều chương trình hoạt động kỷ niệm, giải trí được tổ chức tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, gồm: chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình diễn ra lúc 20 giờ đêm 29.4; lễ thượng cờ Thống nhất non sông diễn ra lúc 7 giờ sáng 30.4 tại kỳ đài phía bắc cầu Hiền Lương; tiếp đó cùng diễn ra lúc 8 giờ là lễ khánh thành công trình Bảo tồn, tôn tạo bờ nam di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.(Hoàng Sơn - Nguyễn Phúc)