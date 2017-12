Ngô Phương Lan kể chuyện làm MC tại APEC 2017

Một “người đẹp ngoại giao” đại diện cho nhan sắc Việt đã làm thế nào để tỏa sáng khi dẫn dắt chương trình tại sự kiện quan trọng tầm quốc tế như vậy?



“Những gì tốt của mình, mình cần giữ. Những gì tốt của người khác, mình nên học”

Được giao nhiệm vụ dẫn chương trình tại APEC, bạn có gặp áp lực nào không?

tin liên quan Diễm My 9X: Đẹp & quyền lực là đủ Đóng phim từ năm 18 tuổi, 9 năm, 15 bộ phim, từng bị xem là “bình hoa di động” nhưng đến Helen trong Cô Ba Sài Gòn, Diễm My 9X mới khiến mọi người xóa được định kiến cô là một người đẹp đóng phim.

Áp lực lớn nhất là ở phần giới thiệu các lãnh đạo cấp cao theo đúng quy định ngoại giao quốc tế. Phần này hết sức quan trọng vì nếu sai chi tiết dù nhỏ đều có thể ảnh hưởng tới chương trình. Tôi phải chốt được nội dung kịch bản có nhiều thành phần với chính phủ Việt Nam, từ ban thư ký APEC và từ những chính phủ có lãnh đạo tham gia nên đôi lúc cũng gặp một số quan điểm khác nhau. Cuối cùng thì cần tôn trọng các diễn giả, như với Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, đến phút chót mới được phía bạn thông báo cách làm, cụ thể là cách giới thiệu họ như thế nào nên không những tôi mà ban tổ chức cũng gặp nhiều áp lực.

Vừa là Hoa hậu thế giới người Việt, vừa là con nhà nòi về ngoại giao nên bạn mới được chọn cầm trịch tại một sự kiện lớn quan trọng như vậy hay có phải trải qua vòng tuyển chọn gắt gao nào không?

Tôi nghĩ có nhiều lý do và tôi may mắn được ban tổ chức ủy thác nhiệm vụ quan trọng này. Lý do lớn nhất là tôi đã từng dẫn những chương trình tương tự, tầm quốc tế nên đã có ít nhiều kinh nghiệm. Có rất nhiều nhân tài trong Bộ Ngoại giao và VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) nên chắc đã có những thảo luận về việc chọn MC. Tuy nhiên, một khi đã chốt và thông báo với tôi thì tôi không phải qua vòng tuyển chọn gì.

Với sự kiện quan trọng này, Phương Lan đã chuẩn bị những gì để có thể làm tốt nhất?

Sự chuẩn bị về nội dung là quan trọng nhất. Tôi đã hết sức tập trung đọc kịch bản, đồng thời nghiên cứu nội dung của các phiên họp APEC để có thể theo dõi phần thuyết trình và đối thoại của mọi diễn giả. Tôi cũng may mắn được gia đình hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để có thể tập trung cho APEC.

Dẫn chương trình tại APEC 2017 cũng có phần thử thách với tôi bởi đây là sự kiện dài nhất tôi từng dẫn, kéo dài tới 4 ngày liên tiếp. Tuy vậy, với sự chuẩn bị kỹ càng từ ban tổ chức cũng như cá nhân, cùng 10 năm kinh nghiệm dẫn chương trình, tôi đã tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong mắt bạn bè quốc tế, bạn đã thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như thế nào tại APEC?

Tôi mong muốn những đóng góp nhỏ của mình thể hiện được hình ảnh phụ nữ Việt Nam rất nữ tính nhưng hiện đại, hiểu biết, tự tin và dứt khoát. Tôi mong đã làm được việc này qua phong cách thể hiện và kể cả sự phối hợp các trang phục giữa áo dài truyền thống cách tân và các bộ vest nữ tính, lịch sự. Ngoài ra, trong những giờ giải lao hay đằng sau cánh gà, tôi cũng có cơ hội giao lưu với những đại biểu đến từ nhiều quốc gia.

Một “người đẹp ngoại giao” thì ngoài nhan sắc, trí tuệ, bạn nghĩ còn cần những yếu tố nào khác?

Cần có sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử thế giới để biết khi nào có thể đề cập đến những vấn đề phù hợp, tránh chủ đề nhạy cảm với từng nền văn hóa. Quan trọng là cần có chính kiến để bảo vệ cho quan điểm của mình.

Nhiều người bảo Phương Lan có sự hậu thuẫn từ gia đình rất lớn vì là con nhà nòi khi có bố là chính khách?

Tôi may mắn có nền tảng gia đình vững chắc, cho mình cơ hội học hỏi những điều tinh túy về quê hương từ những người hiểu biết rất sâu như các nhà sử học. Tôi cũng có thời gian dài học tập ở nhiều nền văn hóa với người bản địa nên kiến thức xã hội khá đa chiều. Ba tôi (Đại sứ Ngô Quang Xuân) vẫn thường dặn các con: “Những gì tốt của mình, mình cần giữ. Những gì tốt của người khác, mình nên học”.

tin liên quan Mỹ Tâm và tình yêu bị phản bội Sau gần 2 tháng ra mắt album vượt 20 triệu lượt người xem, Mỹ Tâm đã chia sẻ về chuyện tình yêu, những cảm xúc phía sau Đâu chỉ riêng em…

Đặt quá nhiều quan tâm vào hình ảnh sẽ quên đi giá trị cốt lõi

Trong 4 ngày làm việc căng thẳng, bạn có gặp sai sót nào không?

Đối với một chương trình có nhiều quốc gia tham gia thì không tránh khỏi những thay đổi bất chợt từ yêu cầu của các nguyên thủ quốc gia. Khó khăn của tôi nhưng cũng là chuyên môn của người MC học ngành quan hệ quốc tế là cần hiểu được nguyên nhân cho những sự thay đổi đó và đoán trước được sẽ cần chuẩn bị gì. Trong 10 năm làm MC, chưa bao giờ tôi nhận một kịch bản mà không phải điều chỉnh hay bổ sung gì. Ban tổ chức, dù có cẩn thận đến mấy, lúc chạy chương trình đều phải để tâm rất nhiều thứ nên chắc chắn sẽ còn những thứ bỏ quên từ kịch bản. Và khi chạy chương trình, nếu suôn sẻ thì ban tổ chức được khen, nhưng nếu có thiếu sót gì sẽ là lỗi của MC. Tôi may mắn do đã dẫn rất nhiều chương trình khác nhau nên cũng có kinh nghiệm nhất định để có thể tư vấn thêm cho ban tổ chức và hạn chế sai sót.

Tôi mong muốn những đóng góp nhỏ của mình thể hiện được hình ảnh phụ nữ Việt Nam rất nữ tính nhưng hiện đại, hiểu biết, tự tin và dứt khoát Tiếp xúc với nhiều chính trị gia trên thế giới và các chuyên gia cấp cao, bạn học hỏi được những gì? Tiếp xúc với nhiều chính trị gia trên thế giới và các chuyên gia cấp cao, bạn học hỏi được những gì?

Rất nhiều điều hay, lạ như: các mô hình kinh doanh sáng tạo, đổi mới trong các lĩnh vực đang được thử nghiệm; các mô hình hoạt động kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện cho phụ nữ được phát triển như cô Sheryl Sandberg (COO - chief operating officer của Facebook) chia sẻ; những cơ hội cho thị trường lao động trong kỷ nguyên số như anh Nate B (sáng lập Airbnb) chia sẻ và còn nhiều điều thú vị đã mở cho tôi nhiều cánh cửa để nghiên cứu thêm.

Ngoài ra, những bài phát biểu và chia sẻ của các nguyên thủ quốc gia cho tôi hiểu thêm về vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, vị thế và tầm quan trọng của những diễn đàn như APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương), WEF (Diễn đàn Kinh tế thế giới)…

Bạn ấn tượng với ai nhất?

Trong những diễn giả hạng “khủng”, thì tôi thấy ấn tượng nhất với anh Philipp Rossler, Giám đốc điều hành WEF. Anh thể hiện được phong thái của thế hệ lãnh đạo trẻ: hiểu biết, tự tin, sáng tạo và vô cùng thoải mái khi là đại diện cấp cao trong rất nhiều lãnh đạo nhiều tuổi hơn anh. Tôi cũng có ấn tượng rất tốt về chị Sheryl Sandberg khi chị lấy một chủ đề khá phức tạp như bình đẳng giới trong môi trường làm việc và phân tích từ nguyên nhân cho đến giải pháp một cách rất dễ hiểu và dễ thực hiện cho người nghe.

Cộng đồng mạng đang “nóng” lên vì hình ảnh vị thủ tướng trẻ và điển trai của Canada - Justin Trudeau. Bạn có cảm nhận gì ?

Về hình ảnh ekip và bản thân thủ tướng đã xây dựng thì miễn bàn. Nhưng bản thân tôi nghĩ, đôi khi đặt quá nhiều sự quan tâm vào hình ảnh sẽ quên đi những giá trị cốt lõi. Có chút hiểu biết về marketing, cách xây dựng thương hiệu cá nhân và tình hình chính sự trên thế giới nên tôi chọn tập trung vào những quyết định và hành động chính trị của các chính trị gia.

Nếu để nhiều đàn ông chú ý tới mình thì khá buồn

Bạn ít hoạt động showbiz và hình như chẳng mặn mà. Có phải Phương Lan chỉ chọn nơi an toàn để giữ hình ảnh gia đình và con đường ngoại giao là thích hợp nhất?

Cũng chẳng phải vậy. Từ khi đi học, tôi đã có kế hoạch về sự nghiệp và có đam mê riêng của mình nên bây giờ chỉ theo đuổi những đam mê đó thôi. Đôi khi có những chương trình liên quan tới sở thích trong showbiz thì tôi cũng tham gia cho vui.

Phụ nữ làm ngoại giao chắc hẳn phải chuẩn bị một tinh thần thép?

Với thế hệ trước kia thì có, vì hồi xưa “đi sứ” không được đưa gia đình theo, nên có thể trong 3 năm nhiệm kỳ không được về thăm gia đình. Đối với định kiến của xã hội về vai trò người phụ nữ Việt Nam thì điều này là không thể nên đã có những người phải hi sinh sự nghiệp vì gia đình. Còn bây giờ, thế hệ trẻ có nhiều thay đổi về tư duy và lối sống nên tôi nghĩ không nên đặt nặng vấn đề giới trong những câu chuyện phát triển nghề nghiệp. Cái gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm. Bản thân tôi còn quen những người phụ nữ “tinh thần thép” hơn rất nhiều đấng mày râu.

tin liên quan Đàm Vĩnh Hưng: Tôi sẽ lấy tiền của khách hàng ngọt sớt Khẳng định không thích danh hiệu NSƯT, cũng 'không dám' trở thành 'ông hoàng bolero', nhưng đòi 'dạy dỗ' người khác nếu nghĩ họ chạm nọc mình, Mr Đàm, vẫn hồn nhiên với cá tính xưa nay của mình trước show diễn mới Sài Gòn Bolero.

Suốt nhiều năm sau danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt, bạn vẫn giữ được hình ảnh một phụ nữ hội tụ nhan sắc - trí tuệ - bản lĩnh. Bạn có phải gồng mình để có được điều đó?

Tôi sống rất đơn giản và thực chất là cũng không muốn mọi người hiểu về mình như thế đâu.

Bạn nghĩ thế nào khi nhiều người đẹp bây giờ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, gây ồn ào ở các cuộc thi?

Tôi không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ nếu lý do đưa ra để thay đổi ngoại hình là chính đáng và thực sự cần thiết. Còn nếu đơn thuần để có nhiều đàn ông chú ý tới mình hơn hay theo trào lưu thì khá buồn vì có những can thiệp về sau sẽ không thay đổi lại được. Tôi thích những gì tự nhiên, dù đẹp hay không đẹp (trong mắt của nhiều người) thì đó vẫn là mình. Hơn nữa, có nhiều cách để thể hiện vẻ đẹp của mình mà !

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Thu Thủy