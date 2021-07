Ngô Thanh Vân tiếp tục đóng The Old Guard 2

Mới đây, nữ diễn viên chính thức xác nhận sẽ quay trở lại trong The Old Guard 2. Ngô Thanh Vân cho biết phần 2 đã hoàn thành kịch bản và chuẩn bị bấm máy.

Nhiều khán giả mong đợi sẽ được thấy Ngô Thanh Vân trong phần 2 với vai trò quan trọng hơn khi nhân vật Quỳnh sẽ trỗi dậy với sự thù hận do đồng đội - người tình Andy (minh tinh Charlize Theron đóng) đã không giải cứu cô trong hàng thế kỷ bị nhốt và mắc kẹt trong quan tài dưới đáy biển, liên tục chết đi sống lại. Cái kết của The Old Guard phần 1 bất ngờ hé lộ Quỳnh đã thoát được sự hành hình tàn bạo ấy.

The Old Guard 2 do Gina Prince - Bythewood đạo diễn, sẽ chính thức bấm máy vào đầu năm 2022. Ngoài Charlize Theron thủ vai chính, phim còn quy tụ dàn sao đa quốc tịch khác như: Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, KiKi Layne...