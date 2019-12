Ngọc Châu đẹp kiêu sa trong thiết kế áo dài trễ vai

Đổ bộ phòng vé Bắc Mỹ hôm 19.12, Star Wars: The Rise of Skywalker dễ dàng trở thành siêu phẩm đắt giá nhất tuần. Tuy nhiên, phim có màn chào sân an toàn và không nhận được hiệu ứng tích cực từ người xem, giới phê bình.