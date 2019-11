Ngọc Châu trải lòng chuyện bố mất sớm, mang thông điệp về ung thư đến 'Miss Supranational'

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hải Dương (Giám đốc quốc gia của Miss Supranational tại Việt Nam) gửi lời chúc may mắn đến Ngọc Châu. Cô viết: “Ngọc Châu nói về cô ấy và ước mơ từ khi bố mất vì căn bệnh ung thư. Chính vì điều này đã làm cô ấy cố gắng rất nhiều cho bản thân và cộng đồng. Chúng ta may mắn khi có sức khỏe. Sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống là mất sức khỏe và mất đi người thân. Vậy nên khi có sức khỏe cộng với quyết tâm thì chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Việc trở thành ngôi sao hay bất kỳ ai là do sự nỗ lực của chính bạn. Với Ngọc Châu cũng như thế, chúc em may mắn và chiến thắng”.