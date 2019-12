Ngọc Lan: 'Đến với nhau tự nguyện, đồng ý chia tay thì lỗi không thuộc về ai'

Mở màn chủ đề Mẹ đơn thân tập 2, MC Quyền Linh hỏi Ngọc Lan rằng: “Đơn thân là số phận hay chúng ta tự tìm con đường giải thoát cho mình để đơn thân? Và làm mẹ đơn thân mấy tháng qua Ngọc Lan cảm thấy thế nào?”.

Sau một hồi suy nghĩ, nữ diễn viên Bán chồng đáp: “Thực ra con chỉ mới đơn thân vài tháng thôi nên chưa cảm nhận được hết. Ngày xưa người ta nói là bị làm mẹ đơn thân nhưng thời đại bây giờ thì đơn thân là một sự lựa chọn, được hoặc là không được… cho nên con cũng không biết trả lời sao về vấn đề này”. Theo Ngọc Lan điều gì cũng tồn tại mặt tốt và xấu, trở thành mẹ đơn thân cô có thêm thời gian riêng cho bản thân. Cô nói: “Lan có thói quen mỗi lần stress thường hay lái xe một mình xuống Vũng Tàu ngắm biển 1 đêm rồi về để bản thân thấy thoải mái. Nhưng mà khi có chồng thì lại không làm được điều đó vì không bao giờ có suy nghĩ đi mà thiếu chồng, rồi còn có con nữa. Đến khi có cuộc sống tự do hơn, con lớn hơn có thể ở nhà với người thân thì mình lại có thể làm được điều đó… Bản thân ai khi bước qua cuộc sống khác cũng có sự bỡ ngỡ, có những xáo trộn. Cả thời gian vừa rồi là Lan không nhận đóng phim để ở nhà và tập trung cho em bé nhiều hơn, suy nghĩ của Lan chỉ như vậy thôi chứ cũng chưa cảm nhận được việc mình ở không có chồng”.

Không dừng lại ở đó, MC Quyền Linh tiếp tục hỏi một câu khiến Ngọc Lan lúng túng: “Theo con có nên làm mẹ đơn thân không?”. Tuy hơi bối rối nhưng nữ diễn viên vẫn thật thà nói: “Con nghĩ là không nên làm mẹ đơn thân vì khi mình cực quá, bị stress sẽ dễ đổ điều đó lên người xung quanh mình và con mình chính là người chịu trực tiếp. Có nhiều phụ nữ không có điều kiện vẫn nuôi con rất tốt nhưng chắc chắn họ stress rất nhiều về áp lực kinh tế. Mình không nên làm mẹ đơn thân khi không có điều kiện kinh tế vì nó có áp lực lớn và khiến đứa con phải gánh chịu nhiều nhất”.

Ngọc Lan khẳng định người phụ nữ phải xác định rằng mình sống vì điều gì và tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới con khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô nhận định: “Mình phải giáo dục con như thế nào để nó không cảm thấy thiếu tình cảm của ba và mẹ vì đó là quyết định của người lớn. Ở đây Lan muốn nói rằng cái thứ nhất mình đừng kéo giữ cuộc hôn nhân vì lý do tội nghiệp cho con và thứ hai là cũng đừng trở thành mẹ đơn thân trong một phút bốc đồng vì rất dễ gây áp lực cho con cái nên giáo dục con cái chính là thứ quan trọng nhất”. Nữ diễn viên tâm sự thêm trong tình yêu và hôn nhân rất khó đoán định đúng sai: “Đến với nhau là do cả hai tự nguyện thì khi chia tay cũng là do cả hai tự nguyện, cả hai đã đồng ý chia tay thì không phải lỗi về ai nên tốt nhất chúng ta nên giữ hình ảnh đẹp dành cho nhau và quan trọng nhất là cho đứa con của mình”.