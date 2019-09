Ngôi sao 'Batwoman' Ruby Rose thoát nguy cơ bị liệt

Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, diễn viên người Úc cho biết: “Một vài tháng trước tôi được cảnh báo rằng mình cần phẫu thuật khẩn cấp nếu không sẽ bị liệt toàn thân . Tôi đã bị thoát vị hai đĩa đệm, và chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cột sống. Cơn đau kéo dài âm ỉ khiến tôi không thể cảm nhận được cánh tay của mình”.

Trong bài viết, diễn viên 33 tuổi cũng bày tỏ: “Xin cảm ơn bác sĩ Bray vì tất cả những gì anh đã làm và giúp tôi tiếp tục theo đuổi công việc mình yêu thích. Tôi nợ ơn anh”. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao Batwoman phẫu thuật vì tình trạng này. Trước đó, diễn viên xứ chuột túi từng phẫu thuật cột sống vào tháng 1 năm ngoái.

Ruby Rose được lựa chọn cho vai diễn Batwoman - nữ siêu anh hùng đồng tính đầu tiên của Hollywood Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với tờ New York Post, ngôi sao đồng tính cho biết: “Trong nhiều năm qua, tôi đã phải đối phó với một vấn đề về cột sống. Tôi hiện đang hồi phục và sớm trở lại công việc. Trước khi mọi người thấy tôi xuất hiện với cặp nạng hoặc xe lăn ở nơi công cộng thời gian tới, tôi chỉ muốn nói rằng sức khỏe tôi rất tốt”.

Ruby Rose hiện là diễn viên gây chú ý trong làng điện ảnh . Đặc biệt, cô gây bất ngờ khi đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tiên về một siêu anh hùng đồng tính nữ. Tác phẩm được giới phê bình dự đoán sẽ là tín hiệu tích cực nhằm thay đổi hình ảnh của cộng đồng LGBTQ (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) trên màn hình.

Được biết, quá trình tuyển chọn diễn viên của nhà đài The CW tốn khá nhiều thời gian để tìm ra gương mặt phù hợp. Đại diện đội ngũ sản xuất, Sarah Schechter và Caroline Dries cho biết họ đã cùng thuyết phục diễn viên kiêm người mẫu chuyển giới người Úc Ruby Rose.

Mặc dù tỏ ra khá e ngại trước dự án này, tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã nhanh chóng đồng ý. Chia sẻ với The Hollywood Reporter, cô cho biết: “Đây là một câu chuyện mà tôi mơ ước được thấy trên truyền hình từ khi mình còn là một đứa trẻ”.

Dự kiến, Batwoman sẽ ra mắt công chúng vào ngày 6.10 trên kênh The CW và Sky One. Phim theo chân Kate Kane, một phụ nữ dám nghĩ dám làm, luôn mơ ước về công bằng xã hội và sự an toàn cho cư dân thành phố Gotham. Nối tiếp mô-típ chính nghĩa như Batman, Batwoman tiếp tục đánh mạnh vào hành trình truy tìm công lý và dập tắt những mưu đồ tội ác để mang về bình yên cho nhân loại.