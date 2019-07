Ngôi sao ca nhạc Thái Lan Jannine Weigel biểu diễn tại Vũng Tàu

Đây là chương trình biểu diễn ngoài trời, có sự kết hợp giữa kỹ thuật nhạc nước, âm thanh và ánh sáng theo mô hình một lễ hội âm nhạc quốc tế , do kênh MTV Vietnam và TodayTV tổ chức. Sea Festival còn có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ VN đang được yêu thích như: Hoàng Mỹ An, Lou Hoàng, DJ Hiwatts, ban nhạc The Boy Band ... cùng MC là VJ Jackie, Ngọc Nhi.

Mang hai dòng máu Đức - Thái, Jannine Weigel, năm nay 19 tuổi, được truyền thông Thái Lan đánh giá là nghệ sĩ trẻ đa năng khi cùng lúc phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Cô thành thạo 4 thứ tiếng: Thái, Đức, Anh, Trung Quốc và đã tự học tiếng Việt để có thể nói chuyện, giao lưu với các fan VN. Với vẻ đẹp trong sáng, Jannine được gọi là “búp bê Thái Lan” hay “thiên thần châu Á”. Cô có các bài tự sáng tác rất được khán giả yêu thích như: Still your girl (2015), Finish line, Because of you (2016), Lost (2017), và đỉnh điểm là ca khúc Away (2016) với hơn 129 triệu lượt xem trên YouTube.