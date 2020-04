Ngôi sao Idris Elba chia sẻ kinh nghiệm nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19

Idris Elba viết trên Twitter vào tối 31.3 (giờ địa phương), cập nhật về tình trạng sức khỏe đồng thời báo với người hâm mộ rằng hai vợ chồng đang “làm tốt” theo yêu cầu của bác sĩ và vẫn không có triệu chứng bệnh Covid-19

Vợ chồng tài tử Idis Elba đang tự cách ly sau khi nhiễm Covid-19 Ảnh: Dailymail

Idris Elba cùng vợ bị cách ly ở New Mexico (Mỹ) sau khi anh phát hiện hai vợ chồng dương tính với Covid-19 lúc đang quay bộ phim của Netflix: The harder they fall ở Santa Fe, bang New Mexico. Anh nói thêm vì bệnh nên họ không thể đáp chuyến bay trở về Anh. Idris cho biết: “Tôi chỉ muốn gửi đến khán giả một thông điệp nhỏ về cách chúng tôi đã làm trong thời gian nhiễm bệnh. Cả hai chúng tôi đều làm tốt mọi yêu cầu của bác sĩ, vẫn không có triệu chứng bệnh. Chúng tôi đã vượt qua 2 tuần cách ly và có thể đáp chuyến bay trở về nhà trong thời gian tới. Vì vậy tại thời điểm này chúng tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ. Chúng tôi rất vui và biết ơn vì điều tồi tệ nhất có lẽ đã qua”.

Ngôi sao phim Thor nhìn nhận: “Thật kỳ lạ vì tôi và Sabina không bao giờ chịu ngồi yên. Chúng tôi cố gắng duy trì sự lạc quan. Nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19, bạn nên cách ly, giữ khoảng cách cho mình và người chung quanh, tuân theo chỉ dẫn của y, bác sĩ. Không nên quá lo lắng hoặc hoảng loạn”.

Idris Elba cũng trả lời về thông tin dư luận phản ứng mạnh mẽ vì sao anh và vợ được xét nghiệm Covid-19 sớm Ảnh: Dailymail

Nam diễn viên tiết lộ anh đã phải đối mặt với căn bệnh chết người từ hôm 4.3, khi chụp ảnh cùng phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Sophie Gregoire Trudeau (44 tuổi) tại sự kiện từ thiện We Day UK, ở Wembley (Anh). Sau đó anh và vợ cảm thấy hơi mệt, được xét nghiệm sớm. Cả hai đều cho kết quả dương tính với Covid-19.

Idris Elba xác nhận mình đã nhiễm Covid-19 từ vợ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi hai người chụp ảnh chung, sau đó đều có kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Idris Elba cũng trả lời về thông tin dư luận phản ứng mạnh mẽ vì sao anh và vợ được xét nghiệm Covid-19 sớm dù cả hai “không có triệu chứng và cảm thấy ổn”. “Tôi chuẩn bị quay phim nên được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng do xung quanh rất đông người của đoàn phim đang làm việc. Điều này cực kỳ cần thiết, nếu không có thể tôi đã lây bệnh cho nhiều người. May là chúng tôi được xét nghiệm Covid-19 sớm”, anh nói.

Hiện tại cả hai vợ chồng đang chờ kết quả xét nghiệm sau thời gian cách ly.