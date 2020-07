Ngôi sao nhạc đồng quê Mỹ Charlie Daniels qua đời ở tuổi 83

Thủ lĩnh ban nhạc Charlie Daniels, tác giả ca khúc đoạt giải Grammy The Devil Went Down to Georgia qua đời hôm 6.7 (giờ địa phương) tại một bệnh viện ở thành phố Nasville, bang Tennessee (Mỹ), theo Reuters.

Theo lời người đại diện ca sĩ Charlie Daniels, ông mất vì đột quỵ. Trước đó, vào năm 2001 Charlie Daniels đã điều trị thành công căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ngày 15.1.2010, Charlie Daniels được đưa đến bệnh viện sau khi bị đột quỵ khi đang trượt tuyết ở Colorado. Ông hồi phục và xuất viện hai ngày sau đó. Trong lần khám bệnh vào ngày 25.3.2013, Charlie Daniels được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi nhẹ và phải gắn máy tạo nhịp tim.

Ảnh chụp ca/nhạc sĩ Charlie Daniels vào năm 1997 ẢNH: ROLLING STONE

Charlie Daniels thành lập ban nhạc Charlie Daniels vào năm 1972 và duy trì lịch trình diễn bận rộn trong nhiều thập kỷ với hơn 100 ngày biểu diễn mỗi năm. Các bản hit của ban nhạc bao gồm Uneasy Rider, Long Haired Country Boy, In America... Ca khúc do ông sáng tác và trình diễn năm 1979 - The Devil Went Down to Georgia được xem là một trong những bài nhạc đồng quê hay nhất mọi thời đại. Bài hát kể câu chuyện về một chàng trai trẻ thách đấu với quỷ dữ trong một cuộc thi đánh đàn, đã giành giải Grammy hạng mục Trình diễn nhạc đồng quê hay nhất.

Sinh tại Wilmington, bang North Carolina (Mỹ), Charlie Daniels khởi nghiệp trong một ban nhạc tại quê nhà sau đó đến Nashville tìm kiếm cơ hội. Ông từng cộng tác với danh ca Bob Dylan với vai trò nhạc sĩ. Charlie Daniels cũng tham gia rất nhiều bộ phim như Heartworn Highways, Urban Cowboy, The Fall Guy, King of the Hill…