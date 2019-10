Ngôi sao ‘Spider-Man’ James Franco bị kiện vì quấy rối tình dục

Các nguyên đơn còn cho rằng trường học là một chiêu trò nhằm “tạo ra một nguồn khai thác lâu dài những phụ nữ trẻ”. Ngoài ra, trong đơn kiện, hai cựu sinh viên còn nhấn mạnh: “Đây là tổ chức lừa đảo trá hình, khác với “ăn bánh trả tiền” như thường thấy, ở đó họ dụ dỗ các sinh viên bằng cách cung cấp các cơ hội việc làm thông qua các sản phẩm của James Franco”.

Đại diện phía ngôi sao phim 127 hours, luật sư Michael Plonsker trả lời trên The Hollywood Reporter: “Đây không phải là lần đầu tiên những tuyên bố này được đưa ra và chúng đã được gỡ bỏ. Chúng tôi thậm chí không có cơ hội để xem xét khiếu nại này, trong khi nó đã rò rỉ đến báo chí trước khi được đệ trình. James Franco sẽ không chỉ dừng ở việc tự bào chữa, mà còn sẽ nộp đơn kiện công khai yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các nguyên đơn và luật sư của họ”.

Nam diễn viên James Franco sinh năm 1978, tại Palo Alto, California (Mỹ). Anh gây đột phá khi diễn xuất trong series điện ảnh NBC Freaks and Geeks vào năm 1999. Tên tuổi của nam diễn viên còn được biết đến rộng rãi thông qua các tác phẩm đạo diễn đầu tay như: Never Been Kissed, Whatever It Takes… Bên cạnh đó, nam diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả với loạt tác phẩm nhượng quyền đình đám: Spider-Man , Flyboys, Tristan + Isolde… Tài năng diễn xuất thiên phú đã mang về cho James Franco giải Quả cầu vàng hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim tài liệu James Dean, một đề cử Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất trong 127 hours.