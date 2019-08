Ngôi sao Star Wars trở thành đạo diễn Venom 2

Thay thế vai trò của Ruben Fleischer ở phần 1, Andy Serkis sẽ đảm nhận vị trí đạo diễn cho bộ phim siêu anh hùng nhà Marvel. Thông báo trên gây chú ý khi nam đạo diễn đăng tải dòng trạng thái kèm bức ảnh về quyển truyện tranh Venom trên trang Twitter cá nhân.

Được biết, đây là bộ phim thứ ba mà anh làm đạo diễn, sau tác phẩm Breathe (năm 2017) và Mowgli: Legend of the Jungle năm 2018. Andy Serkis được khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên hành động và lồng tiếng trong Star Wars, Lord of the Rings, War for the Planet of the Apes...

Mặc dù đây là tác phẩm về siêu anh hùng đầu tay của Andy Serkis, nhưng người hâm mộ tỏ ra vô cùng hào hứng. Theo nhận định của tờ The Hollywood Reporter, kinh nghiệm dày dặn cùng sự tinh tế trong phong cách diễn xuất của nam diễn viên có thể khiến bộ phim trở thành đối thủ ''nặng ký'' trong cuộc chiến phòng vé sắp tới.

Andy Serkis chính thức trở thành đạo diễn cho Venom 2 Ảnh: Sony Pictures/ Pinterest

Trước đó, nam diễn viên cũng từng thủ vai trong các tác phẩm của Marvel, trong đó có Black Panther và Avengers: Age of Ultron. Đây sẽ là điều khiến người hâm mộ kỳ vọng hơn vào khả năng “điều binh khiển tướng” của đạo diễn tài ba này.

Phần đầu của Venom trình làng năm 2018 với hiệu quả thương mại gây bất ngờ khi thu về hơn 850 triệu USD. Bộ phim có sự góp mặt của hai ngôi sao Tom Hardy và Michelle Williams . Đây là một phim siêu anh hùng của Mỹ dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel Comics, do Columbia Pictures sản xuất và Sony Pictures phát hành. Tác phẩm được xem là bộ phim độc lập, tách khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel.

Venom là hành trình theo chân một phóng viên sau một cuộc phỏng vấn sai lầm với tập đoàn kỹ thuật sinh học Life Foundation, Eddie Brock đã bị hủy hoại toàn bộ sự nghiệp. Sáu tháng sau, anh tình cờ quay lại đây và vô tình tiếp xúc với một sinh thể ngoài hành tinh và trở thành Venom, một kẻ phản diện ký sinh.

Hiện tại, nội dung phần 2 của Venom chưa được tiết lộ cụ thể. Tác phẩm dự kiến trình làng vào mùa thu năm 2020.