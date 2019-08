'Ngọt' cảm xúc với Sài Gòn thương còn hổng hết

Sau ngã rẽ dạo chơi vào văn chương và tạo dựng tên tuổi với: Vì em là đàn bà (2011), Chỉ tình yêu, là đủ (2013), Sau chủ nhật là thứ hai (2013), Đàn bà @ (2015)… thì Sài Gòn thương còn hổng hết (ảnh - thương hiệu sách Sống và NXB Văn học ấn hành) là cuốn sách mới nhất của chị.

Không sinh ra ở Sài Gòn, nhưng tác giả đã có 22 năm học tập và làm việc ở nơi đây. Những câu chuyện Hoàng My kể lại trong tập sách rất nhỏ, không hẳn là toàn bộ về lòng tốt, mà đôi khi chỉ là cảm xúc vụn vặt nhưng đầy chân thật của những thân phận rất đỗi bình thường ở Sài Gòn. Sài Gòn nhiều lúc làm người ta giận, buồn thật vậy đó, nhưng xa thì nhớ nhung để cuối cùng… thương còn hổng hết. Đó cũng chính là lý do mà Hoàng My chọn được cái tên gần gũi và đáng yêu này cho tác phẩm của mình.

Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền chia sẻ: “Đọc cuốn sách, tôi chắc bạn cũng sẽ như tôi vội vã thay quần áo, dắt xe ra khỏi nhà, không phải để dạo phố mà là đến thăm cha mẹ, chỉ để an lòng thấy mẹ cha còn đi ra đi vào dọn dẹp cái này cái kia… Hay vội vàng mở cửa phòng song thân để an tâm thấy họ ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hoàng My đã nhắc tôi: Vội vàng lên đi, kẻo không còn kịp”.