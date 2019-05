'Người đàn ông của thế giới 2018' khoe cơ bắp, tự tin trao lại danh hiệu

Nam vương Cao Xuân Tài chia sẻ: "Đạt được danh hiệu cao quý này đã khó, thế nhưng để giữ vững được phong độ đỉnh cao và làm rạng danh thì càng khó hơn. Chính vì thế Xuân Tài luôn duy trì mức độ tập luyện đều đặn, dù bận đến mấy cũng không bỏ sót việc tập luyện. Mỗi ngày để khởi động nguồn năng lượng mới, Xuân Tài luôn dậy từ 6 giờ sáng để đạp xe, chạy bộ và tập gym cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý từ bác sĩ chuyên khoa để có được sắc vóc hoàn hảo nhất có thể. Có được sức khỏe dẻo dai bền bỉ cùng một tinh thần và trí lực minh mẫn thì mình mới luôn sẵn sàng hoàn thành thật tốt mọi việc".

Anh cho biết vì sẽ đồng hành cùng ban tổ chức cuộc thi Man of the World 2019 tìm ra người kế vị năm nay, do đó Cao Xuân Tài càng phải có sự chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, nhất là về hình thể để thật sự tự tin khi một lần nữa xuất hiện tại đấu trường nhan sắc quốc tế cùng bạn bè thế giới. "Tuy không còn là vai trò thí sinh cho mùa giải năm nay, nhưng với trọng trách lớn hơn của một nam vương đương nhiệm đồng hành cùng cuộc thi, Xuân Tài càng phải thật xứng đáng với danh hiệu nam vương mà ban tổ chức cuộc thi cùng tất cả các khán giả đã yêu mến đặt kỳ vọng nơi mình", anh cho biết thêm.