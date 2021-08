'Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới' đóng phim do Denzel Washington đạo diễn

Được chuyển thể từ cuốn sách A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor của nữ nhà báo Dana Canedy dựa trên câu chuyện có thật, bộ phim A Journal for Jordan do Denzel Washington đạo diễn với diễn xuất của Michael B.Jordan (34 tuổi) hứa hẹn sẽ lấy nước mắt của nhiều khán giả khi ra rạp vào ngày 10.12.2021.

A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor khi ra mắt năm 2008 đã được tờ The New York Times công nhận là sách best-seller (bán chạy). Đây được xem là một trong những cuốn sách hay nhất mà các bậc phụ huynh thường hay tặng cho con cái họ. Người cha Charles Monroe King tâm sự và nhắn nhủ rất chân thành với cậu con trai, khi anh đang ở chiến trường. Câu chuyện này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ khiến con trai anh trưởng thành.

Michael B.Jordan (vai Charles Monroe King) và Chanté Adams (Dana Canedy) trong phim A Journal for Jordan ẢNH: IMDB

A Journal for Jordan xoay quanh câu chuyện về chàng trai trẻ Charles Monroe King (Michael B.Jordan đóng) và cô gái xinh đẹp Dana Canedy (Chanté Adams thủ vai). Cả hai gặp gỡ, yêu nhau và có một cậu con trai tên là Jordan. Khi chiến tranh nổ ra vào thập niên 2000, Charles Monroe King tới Iraq phục vụ quân đội. Trong quãng thời gian tại đây, anh luôn viết nhật ký về tình yêu và lời khuyên dành tặng cho cậu con trai bé bỏng của mình ở quê nhà.

Tài tử da màu Michael B.Jordan có dịp khoe cơ bắp săn chắc trong phim. Anh hóa thân thành một ông bố viết những dòng nhắn nhủ cho con trai và dạy con những bài học về cuộc sống để trưởng thành. Đây là bộ phim mới nhất của anh, sau những thành công từ vai ác nhân Erik Killmonger trong bom tấn Black Panther hay võ sĩ Adonis của phim Creed II.

Trong A Journal for Jordan, Michael B.Jordan đóng cặp với người đẹp Chanté Adams - gương mặt mới và được chú ý từ Liên hoan phim độc lập Sundance 2017 qua phim Roxanne Roxanne. Đây cũng là bộ phim thứ tư trong vai trò đạo diễn của tài tử gạo cội Denzel Washington (67 tuổi) - từng hai lần nhận tượng vàng Oscar. Bộ phim gần đây nhất ông đạo diễn kiêm đóng vai chính là Fences (2016) từng nhận 4 đề cử Oscar, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Trở lại với tác phẩm mang tính nhân văn cao, Denzel Washington hứa hẹn khiến khán giả xúc động, cùng khóc cười với câu chuyện trong A Journal for Jordan.