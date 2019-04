Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới kết hôn

Nam diễn viên Luther và vị hôn thê Sabrina Dhowre đã trao nhau lời thề vào hôm 26.4 (giờ địa phương) tại khách sạn Ksar Char Bagh, Morocco, trong kỳ nghỉ nhân dịp kỷ niệm ba năm yêu nhau. Hoa hậu Vancouver 2014 diện chiếc váy Vera Wang màu trắng, lệch vai cho buổi lễ trước khi chuyển sang một chiếc váy khác dính ngọc trai, đá quý cho tiệc tối cũng thuộc nhà mốt nổi tiếng này. Hình ảnh đăng tải trên Instagram cho thấy chú rể cũng rất thanh lịch trong vest đen cổ điển của Ozwald Boateng.

Elba, 46 tuổi, đã đính hôn với nữ diễn viên kiêm người mẫu 29 tuổi ngay trong buổi chiếu ra mắt phim Yardie vào tháng 2.2018. Cùng năm, tài tử người Anh đã soán ngôi Blake Shelton trở thành người đàn ông quyến rũ nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí People (Mỹ).

Ảnh: Shutterstock Elba và Dhowre xuất hiện công khai trước công chúng lần đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto tháng 9.2017. Chỉ năm tháng sau, họ thông báo đính hôn Ảnh: Instagram NV Cô dâu người gốc Somali, di cư sang Canada và đăng quang Hoa hậu Vancouver 2014

Tài tử Avengers: Infinity War đã kết hôn hai lần trước đó và có hai con riêng, từng cho biết anh có thể sẽ không bao giờ làm đám cưới một lần nữa, cho đến khi gặp chân dài kém 17 tuổi khi đến Vancouver quay phim The Mountain Between Us với Kate Winslet. "Rơi vào tình yêu trong khi quay một bộ phim về tình yêu là khá đặc biệt', Elba nói với People.

Idris Elba đang là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của Anh, với một giải Quả cầu vàng cho vai chính trong series phim truyền hình thám tử Luther của BBC. Tham gia loạt phim siêu anh hùng bao gồm Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018)... Idris Elba cũng được nhiều fan của loạt phim Điệp viên 007 bình chọn là người xứng đáng vào vai James Bond tiếp theo.