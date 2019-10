‘Người đẹp áo dài' Bùi Nữ Kiều Vỹ chuẩn bị kết hôn

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tin tưởng giao cho vai trò đại sứ của chương trình Phụ nữ với An toàn giao thông lần 2. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hoa hậu Việt Nam 2010 có được vinh dự đảm nhận vai trò quan trọng này. Trong sự kiện tuyên truyền cho chương trình tại Đà Nẵng, Ngọc Hân diện áo dài do chính cô thiết kế với tone đỏ, trắng. Trên tà áo dài, người đẹp in logo của chương trình cùng các slogan như: Đã uống rượu bia - không được lái xe, Sống có trách nhiệm vì an toàn của phụ nữ và trẻ em, Uống có trách nhiệm… Người đẹp tâm sự cô thiết kế chiếc áo dài này với mong muốn truyền tải trực tiếp thông điệp ngắn gọn đến mọi người về tác hại của thói quen uống bia rượu mà vẫn tham gia giao thông.

Ngọc Hân rạng rỡ làm đại sứ chương trình Phụ nữ với An toàn giao thông Ảnh: Panda Duong

“Phụ nữ đóng vai trò quan trọng để giữ ngọn lửa trong mỗi tổ ấm. Họ cũng là người góp phần bảo vệ sự an toàn của các thành viên, đặc biệt là người đàn ông của gia đình bằng cách khuyên họ hạn chế uống rượu bia, nếu uống rượu bia thì hạn chế lái xe”, Ngọc Hân chia sẻ.

Chân dài tâm sự thêm mỗi ngày cô đọc rất nhiều tin tức về tai nạn giao thông trên các trang báo, trong đó có không ít trường hợp thương tâm chỉ vì người điều khiển xe uống rượu bia, không đủ tỉnh táo để lái xe và gây ra tai nạn. Cô mong thông qua chương trình, người dân sẽ nâng cao ý thức hơn về tác hại của rượu bia với sức khỏe và sự an toàn của mọi người xung quanh.

Ngọc Hân bất ngờ khi Kiều Vỹ tiết lộ sắp kết hôn Ảnh: Panda Duong

Cũng tại sự kiện, Ngọc Hân có dịp hội ngộ Bùi Nữ Kiều Vỹ, mỹ nhân từng được vinh danh Người đẹp áo dài của Hoa hậu Việt Nam 2016. Kiều Vỹ khoe nhan sắc trong thiết kế áo dài của đàn chị. Từ sau thành tích top 10 cùng giải phụ Người đẹp Áo dài, Bùi Nữ Kiều Vỹ không Nam tiến để bước chân vào showbiz mà trở về quê hương Quảng Nam. Cô vẫn tham gia nhiều hoạt động văn hóa , xã hội tại quê nhà ở vai trò MC đồng thời lấn sân kinh doanh , mở cơ sở làm đẹp tại Đà Nẵng.

Sau thời gian dài mới gặp lại Kiều Vỹ, Ngọc Hân rất vui khi được đàn em tiết lộ thông tin chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai vào ngày 10.11. Kiều Vỹ còn nhờ đàn chị thiết kế áo dài cưới để diện trong ngày trọng đại. Ông xã của người đẹp xứ Quảng là một doanh nhân hơn cô vài tuổi. Vốn sống kín tiếng nên thông tin Kiều Vỹ kết hôn khiến không ít bạn bè cùng lứa trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 bất ngờ.

Sở hữu chiều cao 1,71m, vóc dáng lý tưởng, vẻ đẹp dịu dàng, Kiều Vỹ từng được kỳ vọng đạt giải cao ở Hoa hậu Việt Nam 2016. Tuy nhiên cô chỉ dừng chân ở Top 10. Bước ra cuộc thi, mỹ nhân xứ Quảng thử sức trong vai trò MC, khách mời qua những chương trình để lại ấn tượng như Hành trình văn hóa Việt trên THVL, bản tin Toàn cảnh 24h trên VTV…