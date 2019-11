Người đẹp gốc Hàn trong 'Vệ binh dải ngân hà' tham gia sê-ri 'Mission: Impossible'

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nhiệm vụ bất khả thi Christopher McQuarrie đăng tải hình ảnh của Pom Klementieff và tag tài khoản của người đẹp, thông báo sự có mặt của cô trong hai phần phim mới. Nhà làm phim này cũng không quên gây tò mò khi viết: "Từ quý cô cực quyến rũ đến chết người trong tiếng Pháp nói như thế nào nhỉ?" cùng hashtag MI78, viết tắt của Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) phần 7 và 8.

Sau đó, trên Instagram, Pom Klementieff cũng chia sẻ lại trạng thái tương tự của Christopher McQuarrie như một động thái xác nhận việc góp mặt trong hai phần phim mới sê-ri phim Nhiệm vụ bất khả thi.

Nhiệm vụ bất khả thi là sê-ri phim đình đám thứ 2 mà Pom Klementieff tham gia, sau loạt phim Vệ binh dải ngân hà (Guardians of the Galaxy) cũng như các tác phẩm của vũ trụ Marvel. Trong thế giới phim siêu anh hùng nhà Marvel, cô đóng vai Mantis, nữ dị nhân có khả năng ngoại cảm và mang hai dòng máu Việt - Đức. Trên màn ảnh, Mantis do mỹ nhân 33 tuổi thể hiện nhận nhiều sự yêu mến của khán giả và được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong nhiều phần phim siêu anh hùng Marvel tiếp theo.