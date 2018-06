Người mẫu Cao Ngân thoát xác 'cò hương', trở lại quyến rũ đầy sức sống

Một trong những hình ảnh gây ấn tượng nhất trong mùa thi Vietnam’s Next Top Model All Stars năm ngoái không thể không kể đến Cao Ngân, thí sinh có vóc dáng được nhận xét là “gầy trơ xương”. Được biết, sở hữu chiều cao 1,78m nhưng cô gái gốc Kiên Giang chỉ nặng khoảng 40kg. Thời điểm đó, cô phải đối diện với những chỉ trích, bình luận khiếm nhã, thậm chí chế giễu từ dư luận. Tuy nhiên, khi những bạn bè đồng nghiệp của nữ người mẫu tiết lộ ngoại hình gầy gò của Cao Ngân là do cô không thể hấp thụ dinh dưỡng như những người bình thường, thì các bình luận đã chuyển sang hướng thông cảm, động viên.

Bẵng đi một thời gian, Cao Ngân xuất hiện trở lại trong buổi casting show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong hôm 5.6 với nhiều thay đổi. Gương mặt của cô bầu bĩnh hơn hẳn, thân hình dù vẫn còn gầy nhưng đã đầy đặn hơn trước rất nhiều. Được biết, chân dài gốc Kiên Giang có giai đoạn bỏ hết công việc để về quê dưỡng bệnh, đến nay tăng được 7kg.

Ảnh: FBNV Sau đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017, Cao Ngân đã quyết tâm thực hiện chế độ tăng cân Ảnh: BTC Cô dường như đã lấy lại vóc dáng khỏe khoắn cùng thân hình cân đối, vẻ ngoài rất rạng rỡ

Cao Ngân chia sẻ rằng bản thân đã lên cân, đỡ gầy hơn trước và cố gắng sẽ tăng cân thêm nữa để không phụ lòng mong mỏi của những người yêu mến. Cô còn tham gia chương trình Ca sĩ tranh tài với ca khúc Gửi anh xa nhớ phiên bản thảm họa đem đến nhiều tiếng cười cho người xem.

Mới đây, Cao Ngân tham gia buổi casting thời trang của Chung Thanh Phong và đáp ứng được những tiêu chí đã đặt ra. Sắp tới, cô sẽ trình diễn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế gốc Đà Nẵng cùng với Hương Ly, Trang Phạm, Chà My, Đỗ Hà và các người mẫu nước ngoài vào ngày 16.6.