Người mẫu Phương Oanh: Từ thất bại ban đầu đến hành trình sải bước trên sàn catwalk quốc tế

Từng bị loại trong mùa giải All Star của Vietnam's Next Top Model Năm 2017, cô gái 18 tuổi Phương Oanh chiến thắng cuộc thi Top Model Online và được chọn vào nhà chung để tranh ngôi quán quân với các đàn chị dày dạn kinh nghiệm ở Vietnam's Next Top Model mùa giải All Stars. Do còn quá ít kinh nghiệm nên người mẫu mới này buộc phải dừng chân đầu tiên, rời nhà chung dù được đánh giá là đầy đủ tố chất, sở hữu gương mặt cũng như vóc dáng phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Phương Oanh tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2017 Ảnh: Multimedia Trước khi ra về, Phương Oanh đã khóc nức nở nói trên sóng truyền hình: "Khi em phải về thì em sẽ cho ban giám khảo thấy rằng ban giám khảo đã phạm sai lầm rất là lớn khi đã loại em khỏi cuộc thi. Em cảm ơn". Nhưng hiện tại, như Phương Oanh chia sẻ, đó chỉ là một câu phát ngôn trong chương trình truyền hình thực tế buộc phải có drama (kịch tính), chứ thật sự cô "không còn quá quan trọng việc chứng minh ban giám khảo loại mình là sai lầm".