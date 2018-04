Người mẫu Thư Dung ngầm 'tố' một hoa hậu là người thứ ba?

Vừa đăng quang Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Thư Dung gấp rút lên đường ''chinh chiến'' cuộc thi quốc tế Miss Eco International 2018. Chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, Thư Dung mất ngủ, sút cân đổ bệnh vì lo lắng. Hiện tại cô đã hoàn tất thủ tục xin cấp phép thi quốc tế, trang phục dạ hội, clip giới thiệu du lịch Việt Nam, quốc phục và cả trang phục lấy cảm hứng từ việc bảo vệ môi trường.



Biết trước những khó khăn sẽ phải trải qua nếu nhận lời thi quốc tế do chỉ có 10 ngày để chuẩn bị, Thư Dung vẫn nhận lời vì cô muốn mình nổi tiếng hơn một người đẹp từng đăng quang Hoa Hậu Việt Nam vì đã coi thường cô.

Thư Dung nói: “Tôi từng có một thời gian làm việc với vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Khi đó, anh ấy mong muốn tôi, Jolie Nguyễn và bạn Hoa hậu Việt Nam ấy chụp chung một bộ hình để quảng bá thương hiệu, thế nhưng bạn ấy không chịu vì chê tôi và Jolie tên tuổi nhỏ. Sự xuất hiện của người thứ ba ấy cũng khiến mối quan hệ giữa tôi và vị bác sĩ kia rạn nứt. Gần đây, cặp đôi ấy đang quen nhau và có những động thái quảng bá thương hiệu cho bệnh viện của anh ấy mà đáng nhẽ vị trí ấy là của tôi. Tôi đang nỗ lực để có một ngày không những ngang hàng mà tôi còn bước lên vị trí cao hơn người đẹp ấy”.

Khi được hỏi về tên Hoa hậu Việt Nam ấy, Thư Dung từ chối trả lời và cho hay "không muốn nêu tên người ấy, không người ta lại nghĩ tôi lợi dụng tên tuổi của họ". "Hiện tại tôi đang rất bận để chuẩn bị cho Miss Eco International 2018. Chỉ có 10 ngày nên tôi khá lo lắng, tôi hi vọng mình sẽ gặt hái thành công tại đấu trường nhan sắc này để có thể mang vinh quang về cho đất nước", Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 cho biết.

Thư Dung cao 1,71m, sở hữu số đo 3 vòng 90-60-94 cm. Trước khi trở thành Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Thư Dung từng ghi dấu tại The Face, The Look và một số cuộc thi sắc đẹp khác. Bên cạnh việc làm người mẫu, Thư Dung lấn sân phim ảnh với vai thứ chính trong bộ phim Cali mùa hoa vàng.