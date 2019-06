'Người sói' Hugh Jackman khiến fan ngỡ ngàng vì phục vụ cà phê

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ mới đây mang tên The Man - The Music - The Show, tài tử người Úc đã dừng chân tại thành phố Chicago và bán cà phê trên chiếc xe tải lưu động mini. "Tiệm cà phê" của anh tuy nhỏ nhưng cá tính: đó là chiếc xe màu tối, logo sáng màu mang tên Laughing Man Coffee Company. Trong tiệm cà phê hợp tác của mình, tài tử 51 tuổi chồm ra để đưa nước cho khách hàng. Nhiều người đã không giấu được sự phấn khích khi biết anh nhân viên phục vụ là diễn viên phim siêu anh hùng. Họ đã chụp lại khoảnh khắc mà tài tử từng được đề cử giải Oscar đưa cho họ nước từ xe.