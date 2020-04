Người tình Iron Man gây tranh cãi vì đấu giá váy cũ hỗ trợ chống Covid-19

#AllinChallenge do tài tử Thông tin ủng hộ trên được đăng tải trong bài đăng của Gwyneth Paltrow trên trang cá nhân có hơn 7 triệu người theo dõi. Người tình màn ảnh của “Iron Man” Robert Downey Jr quyết định quyên góp chiếc váy cô từng mặc cách đây 20 năm để ủng hộ các tổ chức cộng đồng trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đang chống chọi với dịch bệnh. Mỹ nhân sinh năm 1972 là một trong số những sao quốc tế đang hưởng ứng chiến dịch từ thiệndo tài tử Leonardo DiCaprio khởi xướng. Trang phục mà minh tinh 48 tuổi định bán đấu giá là chiếc váy Calvin Klein màu bạc đính cườm tỉ mỉ mang phong cách những năm 1990 mà người đẹp đã diện để sải bước trên thảm đỏ Oscar 2000.

Giải thích về quyết định này của mình, sao phim Người sắt cho biết đây là một vật phẩm tốt để quyên góp bởi phong cách thập niên 1990 đang bắt đầu trở lại ngành công nghiệp thời trang. Những khán giả có hứng thú với chiếc váy có thể truy cập vào trang web của All-in Challenge và trả giá. Số tiền sẽ được chuyển đến các tổ chức cộng đồng chuyên hỗ trợ thực phẩm gồm: Meals on Wheels Association of America, No Kid Hurngry, World Central Kitchen, Feed America và America’s Food Fund. Thông qua các tổ chức trên, người nghèo tại Mỹ sẽ được hỗ trợ những thực phẩm cần thiết để chống chọi với Covid-19

Minh tinh phim Shakespeare in Love trong bộ váy nhạt nhòa tại Oscar cách đây đúng 2 thập niên Ảnh: AFP

Việc Gwyneth Paltrow bán đấu giá chiếc váy bạc lấp lánh của mình để làm từ thiện đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân là bởi trước đây, cô từng chê bộ váy này không có gì đặc biệt và khá nhàm chán. Thậm chí, người đẹp tóc vàng còn liệt kê thiết kế nói trên vào danh sách những bộ cánh tệ nhất của mình tại Oscar. “Bộ đầu tiên là của Calvin Klein. Nó là một cái váy ổn nhưng không phù hợp để tham dự Oscar. Tôi chọn nó vì tôi muốn được biến mất tại sự kiện năm đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nhiều người tỏ ra khó chịu khi nữ diễn viên U.50 quyên góp một chiếc váy mà cô đã không thích và cho rằng đây là hành động xấu xí. “Quyên góp không có nghĩa là dùng trang phục mà cô không thể mặc thêm lần nào nữa”, một người dùng bày tỏ. “Đúng là một trò thu hút sự chú ý”, dân mạng khác bày tỏ. Khán giả khác bày tỏ bên dưới bài viết: “Trả giá cho một chiếc váy cũ, bạn đang nói đùa ư? Chỉ cần bạn giúp đỡ bằng những hành động khác thiết thực hơn. Bạn đang bán đấu giá một chiếc váy cũ rích đó, tỉnh ngủ đi”. “Ồ, nếu tôi nhớ không lầm thì trong một cuộc phỏng vấn nào đó, cô từng nói đây là một trong những chiếc váy tệ nhất của mình”, một tài khoản nhắc lại chuyện cũ.

Gwyneth Paltrow từng rất được yêu thích với vai Pepper Potts trong vũ trụ điện ảnh Marvel Ảnh: Marvel Studios

Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ rằng trong thời điểm khó khăn như hiện tại, đa số mọi người sẽ khó mà trả giá cao ngất ngưởng để chiến thắng cuộc đấu giá và sở hữu một chiếc váy đã lỗi thời. Số khác lại mong minh tinh người Mỹ có thể đấu giá vật phẩm nào phù hợp và thể hiện thái độ trân trọng, quan tâm của cô đối với công tác từ thiện mùa dịch. Bên cạnh những ý kiến chê bai, chỉ trích, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp của Gwyneth Paltrow đã dành nhiều lời tán dương cho hành động của nữ diễn viên và ca ngợi đây là một ý tưởng từ thiện tuyệt vời.

Gwyneth Paltrow sinh năm 1972, cô là nữ diễn viên đình đám Hollywood được biết đến với các tác phẩm như: Seven, Emma, Sliding Door, A Perfect Murder, Shakespeare in Love, Shallow Hal, Sky Captain and the World of Tomorrow… Đặc biệt, minh tinh được nhiều khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai Pepper Potts, bạn gái của Người Sắt trong loạt phim Iron Man, Avengers của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, mỹ nhân 48 tuổi đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá: từ Oscar, Quả cầu vàng đến Emmy. Tính đến nay, các bộ phim có Gwyneth Paltrow tham gia đã sở hữu tổng doanh thu toàn cầu lên đến 8,8 tỉ USD, đưa cô trở thành một trong những minh đắt giá nhất trên màn ảnh rộng.