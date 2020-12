Nguyên Hào và những 'Giấc mơ bay'

Hết thảy 45 bài trong Giấc mơ bay, chưa hẳn bài nào cũng hay nhưng không khó để người đọc tìm ra bài thơ hay, câu thơ hay, tứ thơ độc đáo trong tập sách.

Đọc, đọc, có lúc tôi dừng lại hồi lâu để suy nghĩ về những điều mà Nguyên Hào gửi gắm vào thơ. Thơ anh với nhiều suy tư, cách nhìn đời, nhìn người, phản ánh cuộc sống rất tinh tế và giàu chất trí tuệ. Nếu chỉ đọc lướt qua, có thể người đọc chưa hiểu được hết những gì mà nhà thơ gửi gắm. Thơ Nguyên Hào tạo được nhiều sắc thái biểu cảm nhờ đưa vào thơ các hình ảnh, biểu tượng gợi mở những điều sâu kín của tâm hồn. Bài Giấc mơ bay với hình ảnh chú chim non, chiếc tổ ấm, miệng vực, những cú nhảy bất thành, lằn ranh giữa mơ và thực... tạo nên sự hấp dẫn, ám ảnh khải lộ một tư duy nghệ thuật mới. Chú chim non/ bay bay/ sau nhiều ngày vỗ cánh// Dưới kia/ Chiếc tổ ấm êm/ bao lần từng là miệng vực/ trước những cú tập nhảy bất thành// Ôi lằn ranh/ giữa thực và mơ...// Trên kia/ trước tầm nhìn tôi hạn định/ chú chim non như một chấm nhỏ/ vút cao/ thỏa chí/ giấc mơ chạm chân trời/ không lưới giăng.