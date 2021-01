Nguyễn Minh Cường ra ca khúc mới sau thắng lớn ở giải Cống hiến

Nhạc sĩ còn làm mới Hoa nở không màu khi tung ra phiên bản hòa âm có sự tham gia của phần hợp xướng hơn 30 người theo phong cách gothic rock, với phần hát chính của Barry Nam Bảo.

Nhân duyên do trời là bản ballad đậm dấu ấn sáng tác của Nguyễn Minh Cường với giai điệu da diết và ca từ chứa đựng nhiều tâm sự. Lần này, anh không chọn những gương mặt quen thuộc như Hoài Lâm, Hòa Minzy , Hồ Ngọc Hà, Nguyên Hà... để thể hiện tác phẩm mới mà là một cái tên chưa thật quen thuộc: Barry Nam Bảo. MV Nhân duyên do trời được quay tại Đà Lạt, đạo diễn Hà Đỗ dàn dựng, kể lại chuyện tình của Barry Nam Bảo và nữ chính do diễn viên Kiều Trinh đóng. Đặc biệt, MV còn có nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia diễn xuất. Nguyễn Minh Cường cũng cho biết đang lên kế hoạch thực hiện một show riêng cho giọng ca trẻ Barry Nam Bảo với chuỗi ca khúc quen thuộc được anh biên tập và dày công làm mới.