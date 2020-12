Nguyễn Phong Việt với món quà Giáng sinh thổn thức 'Bao nhiêu thương nhớ cho vừa'

Sau cuốn tản văn đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Phong Việt trong năm 2020 đầy biến động với tựa đề Chúng ta sống có vui không do Skybooks phát hành vào tháng 9, nhà thơ trẻ này vẫn không quên đem tới "món quà Giáng Sinh" quen nhưng không cũ, được anh đầu tư kỹ lưỡng, chau chuốt vốn đã trở thành cái hẹn thường niên với độc giả của mình.

Lần trở lại rất gần này, Nguyễn Phong Việt tiếp tục trở lại với chất liệu "thơ" quen thuộc, thể loại đã làm nên tên tuổi và thương hiệu nhà thơ Nguyễn Phong Việt, một loại "thơ" không dành cho người đọc vội, không phải thơ dùng để check in sống ảo trên mạng xã hội , cũng không phải dùng để lướt qua sau đó gấp lại rồi trưng tủ kính, mà đó là một thứ “thơ” cần đọc chậm lại, và thưởng thức.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt (phải) và độc giả với tác phẩm mới Ảnh: NVCC

Với 2 cuốn sách ra mắt, với 2 phong cách hoàn toàn khác nhau, đánh dấu một năm 2020 người người nhà nhà "sống chậm" vì Covid-19 và bắt đầu tìm kiếm những giá trị mang tính tinh thần để được ủi an nhiều hơn, tác giả Nguyễn Phong Việt lại một lần nữa cho thấy nguồn năng lượng, sự sáng tạo miệt mài, cùng khả năng truyền cảm hứng không ngừng nghỉ bất chấp mọi hoàn cảnh và thách thức, hiếm tác giả nào có được.

Đặc biệt hơn, cũng hiếm ai có cái tài dùng những đề tài về những cảm xúc thiên về gam màu buồn của cuộc sống như chuyện cô đơn, chuyện biệt ly hay nỗi vướng bận, dằn vặt trong tâm hồn mà không sa lầy vào bi kịch như nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Trong những tác phẩm của mình, nhà thơ không ngại vạch ra những vết thương, những khuất lấp của con người nhưng cũng lại bằng những từ ngữ bình thản nhất, Nguyễn Phong Việt lại mở lối cho chúng ta thoát khỏi những giai đoạn thấy mình đang lạc lối trong đời. Chính khả năng tài tình đó, khiến cho mỗi cuốn sách của nhà thơ Nguyễn Phong Việt mỗi lần có thông tin phát hành đều được đông đảo độc giả đón nhận và háo hức.

Đi qua gần một năm với quá nhiều lo toan và mệt mỏi, thì mùa Giáng Sinh này nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại đem đến một cuốn sách "thổn thức" hơn với phong cách thơ, chỉ cần nhắc đến đã thấy được ủi an.

Vì những biến động của dịch Covid-19 nên Nguyễn Phong Việt chỉ... ngồi ở quán nhỏ ký tặng sách đến người hâm mộ Món quà dễ thương mùa Giáng Sinh của nhà thơ Nguyễn Phong Việt Ảnh: NVCC

Và Bao nhiêu thương nhớ cho vừa – với những dòng thơ vừa làm người ta bật khóc nhưng cũng lại có sức mạnh khiến đôi mắt người ta sáng rỡ, thứ ánh sáng của bình yên và hy vọng vào cuộc đời. Hãy đọc thật chậm, đặt tay lên tim, cảm nhận những chia sẻ chân thành, cảm nhận điều mình thực sự muốn, để chúng ta không bao giờ cảm thấy phải đơn độc một mình:

"Có vài ngày chúng ta muốn gọi tên

bằng niềm thương, nỗi nhớ

nhưng một giọt nước mắt đã rơi ngay vào lúc chúng ta muốn nén vào lòng một hơi thở

lạnh buốt một chút mùi tan vỡ

nên lại thôi…"

Và đêm nay, những ai đã từng mê các sáng tác nhẹ nhàng của nhà thơ Nguyễn Phong Việt hãy pha một ấm trà, ngồi xuống ngồi nhâm nhi từng trang thơ Bao nhiêu thương nhớ cho vừa, để cùng đồng cảm với những câu chữ tràn đầy xúc cảm và tinh tế của anh, để rũ bỏ hết những ưu phiền, mở lòng mình đón nhận bao đắm say lặng thinh và an nhiên trong sự an lành của mùa Giáng Sinh.