Nhà đài phũ phàng, gia đình và bạn bè lo hậu sự cho Cao Dĩ Tường

Được biết, người nhà Cao Dĩ Tường đều muốn giữ nguyên thi thể của anh và đưa trở về quê nhà tiến hành nghi thức hỏa táng. Ngoài ra, gia quyến cũng sẽ tổ chức một lễ tang để bạn bè, đồng nghiệp, người thân có thể tới gặp mặt tài tử lần cuối. Phía gia đình mỹ nam 35 tuổi còn bày tỏ nguyện vọng được tổ chức đám tang một cách lặng lẽ, kín đáo cũng như mong truyền thông và người hâm mộ có thể cho gia đình không gian, thời gian riêng tư.

Tối 28.11, bố của Cao Dĩ Tường - ông Tào Đạo Thành gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Ninh Ba trở về Đài Bắc. Giữa vòng vây báo chí, ông dù tiều tụy nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nén đau thương chia sẻ rằng bản thân và bà xã vẫn ổn. Trước các câu hỏi về con trai bạc mệnh, ông nuốt nước mắt đáp: "Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc".

Đặc biệt, sáng 29.11, bạn gái của Cao Dĩ Tường là Bella đã có động thái đầu tiên sau khi người yêu qua đời. Trên trang cá nhân, cô chỉnh sửa dòng tiểu sử thành: "Whatever we are... You and i will always collide (tạm dịch: "Bất luận chúng ta thế nào, anh và em sẽ tương phùng"). Trang QQ tiết lộ ngay khi biết tin dữ, Bella đã bị sốc. Cô nhanh chóng bay đến Ninh Ba nhìn mặt bạn trai lần cuối và cùng gia đình anh lo hậu sự.

Bella kém Cao Dĩ Tường 13 tuổi. Cô chấn động trước tin bạn trai đột tử ẢNH: INSTAGRAM NV Cao Dĩ Tường (ngoài cùng bên phải) và Bella (thứ 2 từ phải sang) và bạn bè ẢNH: INSTAGRAM NV

Cao Dĩ Tường và Bella quen nhau thông qua lời giới thiệu của cựu cầu thủ bóng rổ Mao Gia Ân, bạn thân của nam nghệ sĩ. Bella 22 tuổi, cả hai hẹn hò đã hơn 3 năm. Nhiều nguồn tin còn khẳng định đôi tình nhân lên kế hoạch đám cưới năm 2020.

Trong khi gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè đau thương trước cái chết đột ngột của Cao Dĩ Tường, thì phía ê-kíp Chase me cùng nhà đài Chiết Giang lại khiến dư luận phẫn nộ. Dù nam nghệ sĩ qua đời ngay trong lúc ghi hình show, nhưng nhà đài vẫn cho chương trình lên sóng như thường lệ vào tối 29.11. Tuy nhiên, có lẽ hứng chịu làn sóng tức giận quá lớn từ khán giả, nên sau đó, đài Chiết Giang đã thông báo thay suất chiếu Chase me tập tối 29.11 bằng một bộ phim truyền hình khác.

Fan tổ chức buổi tưởng niệm dành cho Cao Dĩ Tường bên ngoài địa điểm quay show Chase me ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Bên cạnh đó, fanclub của Cao Dĩ Tường còn bức xúc tố nhân viên đài Chiết Giang yêu cầu thu dọn nơi tưởng niệm sao phim Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên do người hâm mộ thực hiện. Theo thỏa thuận với nhà đài, fan sẽ được tổ chức buổi tưởng niệm kéo dài 3 ngày. Khu vực đặt hoa, nến, giấy nhắn... cũng không nằm trong trục giao thông chính hay gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh.