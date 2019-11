Nhà hàng Hàn Quốc hạn chế đối tượng YouTuber, Vlogger

Nate cho hay nhiều cửa hàng ăn uống tại Hàn Quốc đã bất ngờ ra lệnh "No YouTuber" và gây nên tranh cãi lớn. Nguyên nhân của quyết định đột ngột này bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau. Phần lớn nhà hàng/quán ăn cho hay họ đã bị không ít tổn thất do các YouTuber hay Vlogger gây ra, dẫn đến việc buộc phải hạn chế thành phần này đến nơi kinh doanh của mình.