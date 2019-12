Nhà sản xuất Chị chị em em: 'Tôi mất 3 tháng thuyết phục Thanh Hằng nhận vai Thiên Kim'

Chia sẻ về lý do chọn Thanh Hằng vào vai chính Chị chị em em , nhà sản xuất Will Vũ bật mí: “Chính xác thì tôi mất hơn 3 tháng để thuyết phục Thanh Hằng. Nhưng bản thân tôi thấy điều đó là xứng đáng và rất công bằng. Vì cô ấy là ngôi sao lớn, nên rất kỹ trong việc chọn dự án phim. Và điều đó cũng giúp tôi an tâm rằng cô ấy là người làm việc chuyên nghiệp”.