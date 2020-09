Nhà sản xuất phim mới của Ben Affleck kiện công ty bảo hiểm

Theo Variety ngày 10.9, các nhà sản xuất bộ phim sắp tới của Ben Affleck là Hypnotic (tạm dịch: Thôi miên) đã đệ đơn kiện, cáo buộc công ty bảo hiểm phim từ chối gia hạn chính sách. Lý do các nhà sản xuất đưa ra là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Vụ kiện này nhằm mục đích kiểm tra xem liệu các công ty bảo hiểm phim có phải giải quyết sự chậm trễ do Covid-19 gây ra hay không. Trong đơn kiện, các nhà sản xuất cho rằng việc công ty bảo hiểm từ chối chịu trách nhiệm có thể "giết chết" dự án phim.

Ben Affleck và tạo hình Người dơi trên màn ảnh Ảnh: Variety

Hypnotic là bộ phim hành động với sự tham gia của tài tử Ben Affleck, do đạo diễn Robert Rodriguez thực hiện. Theo Variety, phim được đưa vào sản xuất từ tháng 4. Tuy nhiên, dự án do Solstice Studios và Studio 8 hậu thuẫn đã bị hoãn lại cùng nhiều dự án khác do ảnh hưởng của đại dịch.

Trước đó, các nhà sản xuất đã mua hợp đồng bảo hiểm cho ekip thực hiện từ công ty Chubb National, trị giá 58 triệu USD. Số tiền này sẽ được thanh toán trong trường hợp Ben Affleck hoặc Robert Rodriguez gặp những vấn đề về sức khoẻ và không thể tiếp tục tham gia quá trình sản xuất.

Chính sách hết hạn vào ngày 28.10.2020 (dựa trên kế hoạch sản xuất ban đầu), chưa tính đến trường hợp lịch trình sản xuất bị ảnh hưởng do Covid-19. Theo đơn kiện, Chubb National đã từ chối gia hạn ngày hết hạn.

Đơn kiện cáo buộc rằng Chubb National từ chối gia hạn ngày hết hạn nhằm mục đích "tiết kiệm hàng chục triệu USD cho riêng công ty". Theo đơn khiếu nại, nhà môi giới bảo hiểm cho các nhà sản xuất đã yêu cầu hợp đồng bảo hiểm hết hạn vào ngày 21.3.2021 - một năm kể từ ngày bắt đầu thực hiện dự án có sự góp mặt của Ben Affleck. Không chỉ riêng Chubb National, theo Variety, các công ty bảo hiểm hiện đều từ chối chịu trách nhiệm cho những tổn thất gây ra từ Covid-19.