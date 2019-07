Nhà sản xuất phim từng sống sót qua nạn diệt chủng Holocaust ra đi ở tuổi 100

Artur Brauner - nhà làm phim người Đức gốc Ba Lan được đánh giá là một trong những nhà sản xuất phim vĩ đại nhất sau Thế chiến II đã qua đời vào hôm 7.7, hưởng thượng thọ 100 tuổi. Gia đình cho biết ông qua đời tại Berlin (Đức) và không tiết lộ thêm thông tin nào về cái chết của Artur Brauner.

Sự ra đi của nhà sản xuất phim sinh năm 1918 khiến công chúng Đức không khỏi tiếc nuối, xót xa. Bà Monika Gruetters - Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông Đức đã ca ngợi những nỗ lực của Artur Brauner trong nhiều thập niên qua để những nạn nhân của vụ diệt chủng Holocaust không bị lãng quên. Người đứng đầu Bộ Văn hóa và Truyền thông Đức cũng ca ngợi nhà làm phim quá cố là “một món quà tuyệt vời dành cho đất nước chúng ta” và bày tỏ lòng biết ơn vì Artur Brauner đã chọn làm phim ở Đức và góp phần xây dựng lại nền dân chủ tại đây.

Nhà làm phim gốc Ba Lan đã có những đóng góp giá trị cho nền điện ảnh Đức ẢNH: REUTERS

Artur Brauner sinh ngày 1.8.1918 tại Ba Lan trong một gia đình kinh doanh gỗ gốc Do Thái. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã nhận ra niềm đam mê vô tận với điện ảnh và sớm đeo đuổi con đường làm phim. Sau khi học xong trung học vào năm 1936, Artur Brauner đã tham gia một đoàn thám hiểm của các nhà làm phim tài liệu trẻ đến Trung Đông sau đó học ở thành phố Lodz cho đến khi Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan vào năm 1939. Ông cùng gia đình đã chạy trốn và sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust. Sau thời gian cân nhắc, Artur Brauner quyết định đến Berlin (Đức) và sống tại đây. Tại đây, ông đồng sáng lập Công ty Điện ảnh Trung tâm - một trong những công ty sản xuất quan trọng nhất châu Âu, hãng này ngày càng mở rộng sang lĩnh vực truyền hình vào những năm 1960.

Trong nhiều thập niên gắn bó với phim ảnh, Artur Brauner đã làm ra hàng trăm tác phẩm nổi tiếng trong đó có các bộ phim về nạn diệt chủng ám ảnh mà ông đã trải qua, nổi bật là Europa Euopa - tác phẩm từng đạt giải Quả cầu vàng cho Phim nước ngoài hay nhất. Nhà làm phim quá cố cũng đặt nhiều tâm huyết để sản xuất tác phẩm Babi Yar xoay quanh vụ thảm sát người Do Thái tại Ukraine vào năm 1941, nơi nhiều người thân của ông đã bị giết hại. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé của phim không đem về kết quả như mong đợi khiến nhà sản xuất này vô cùng thất vọng. Năm 1972, Artur Brauner tham gia sản xuất The Garden of the Finzi-Continis, đưa tác phẩm giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Artur Brauner bên vợ là Maria và con gái Alice Brauner. Được biết, bà Maria đã qua đời từ tháng 8.2017 ẢNH: REUTERS

Những năm cuối đời, Artur Brauner vẫn miệt mài với niềm đam mê phim ảnh. Bất chấp việc tuổi già sức yếu, ông vẫn hằng ngày thảo luận các kịch bản phim mới cùng con gái Alice Brauner và cho biết chỉ khi không còn tồn tại, ông mới có thể từ bỏ công việc của mình.