Nhà soạn nhạc của 'Star Trek' ra mắt album solo đầu tay

Theo Variety ngày 2.11, nhà soạn nhạc của phim 'Star Trek' - Michael Giacchino vừa ra mắt album solo đầu tiên. Variety đánh giá đây là sản phẩm âm nhạc "vừa đậm tính khoa học viễn tưởng vừa mang hơi thở của thời đại", được Michael Giacchino chăm chút kỹ lưỡng. Album mang tên Travelogue, Volume 1 được phát hành trên nhiều nền tảng phát trực tuyến.

Michael Giacchino sinh năm 1967, là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc cho phim, truyền hình, trò chơi điện tử người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận được một giải Oscar, ba giải Grammy cho các sáng tác trong những bộ phim nổi tiếng như Up, Lost. Ngoài ra, Michael Giacchino cũng miệt mài soạn nhạc cho các phim đình đám như Star Trek, Incredibles, Planet of the Apes, Jurassic World và các loạt phim của vũ trụ Marvel...