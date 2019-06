Nhà thờ Bùi Chu: Trùng tu cục bộ theo nguyên trạng sẽ kéo dài nhiều năm

Thanh Niên có cuộc trao đổi với TS-KTS Hoàng Đạo Cương (ảnh), Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích.



Báo cáo của Viện Bảo tồn di tích về nhà thờ Bùi Chu cho biết công trình đang ở mức C, điều đó có nghĩa thế nào?

Nhà thờ Bùi Chu hư hại ở mức độ C theo tiêu chuẩn chất lượng VN. Đây là công trình mang nhiều cấu trúc, thành phần xuống cấp và có nguy cơ sụp đổ. Công trình có bộ khung gỗ chịu lực kết hợp với tường xây chịu lực. Do đó, việc sửa chữa khó hơn rất nhiều so với công trình kiến trúc gỗ truyền thống có cấu kiện gỗ liên kết bằng mộng, có thể tháo ghép được mà vẫn đảm bảo yếu tố gốc