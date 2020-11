Nhà thơ Đông Nguyên không qua khỏi sau tai nạn giao thông

Đạo diễn Chris Columbus chia sẻ rằng tỷ phú Donald Trump đã yêu cầu ông phải giao một vai diễn trong Home Alone 2 để có thể quay phim.

Sự xuất hiện của minh tinh gạo cội Meryl Streep trong Let Them All Talk là điểm cộng lớn, thu hút sự chú ý cho bộ phim của đạo diễn Steven Soderbergh.