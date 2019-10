Nhà thơ Du Tử Lê đã theo mẹ về Biển Đông

Nhà thơ Du Tử Lê từ trần lúc 20 giờ 6 phút ngày 7.10, tại tư gia ở Garden Grove (Mỹ), ở tuổi 77. Du Tử Lê sinh năm 1942 tại Hà Nam. Năm 1954, nhà thơ theo gia đình di cư vào miền Nam và theo học tại Trường Chu Văn An, rồi Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ông định cư tại Mỹ năm 1975 và có thơ đăng trên nhật báo Los Angeles Times, New York Times. Thơ của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước, đồng thời được một số đại học giảng dạy cho sinh viên từ năm 1990. Gần đây nhiều nhà xuất bản tại Việt Nam đã in các tác phẩm của Du Tử Lê: tùy bút Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời (Công ty Văn hóa Phương Nam ấn hành tháng 4.2017), Mẹ về biển Đông (NXB Hội Nhà văn, tháng 6.2017), tuyển tập thơ Khúc thụy du (Phanbook xuất bản tháng 6.2018), tuyển tập thơ Trên ngọn tình sầu và truyện dài Với nhau, một ngày nào (in lần thứ ba, Saigon Books ấn hành tháng 7.2018)... Nhiều ca khúc phổ nhạc từ thơ ông được nhiều thế hệ người nghe yêu thích, như Khúc thụy du (nhạc Anh Bằng, phổ từ bài thơ cùng tên), Trên ngọn tình sầu (nhạc Từ Công Phụng, phổ từ bài thơ 67 khúc thêm cho Huyền Châu), Giữ đời cho nhau (nhạc: Từ Công Phụng, phổ từ bài thơ Ơn em)… Trước nhạc sĩ Từ Công Phụng, Ơn em đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc có tên Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Lê Công Sơn