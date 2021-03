Nhà văn lừng danh nước Mỹ Larry McMurtry đã khuất ‘Núi Brokeback’

Larry McMurtry ra đi để lại di sản văn chương đồ sộ, với các tác phẩm đi vào lòng người như Bồ câu cô đơn (Lonesome Dove), Horseman, Passby, The Last Picture Show, Terms of Endearment, Anything for Billy, Cadillac Jack… Những tác phẩm của ông được chuyển thể thành nhiều phim, nhận 34 đề cử Oscar và 13 lần đoạt giải.

Trong hơn 5 thập niên, Larry McMurtry đã viết hơn 30 cuốn tiểu thuyết, nhiều sách tiểu luận, hồi ký và lịch sử. Ông cũng là tác giả hơn 30 kịch bản phim, bao gồm kịch bản cho Brokeback Mountain, viết chung với Diana Ossana, dựa trên truyện ngắn của Annie Proulx. Brokeback Mountain do Lý An đạo diễn với diễn xuất chính của Heath Ledger và Jake Gyllenhaal, đoạt vô số giải thưởng trong đó có Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA…

Heath Ledger (trái) và Jake Gyllenhaal trong phim Brokeback Mountain ra rạp năm 2005 ẢNH: NYTIMES

Bồ câu cô đơn được nhận định là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết về những vùng hoang dã cuối cùng của nước Mỹ. Tác phẩm theo chân những người kiểm lâm nghỉ hưu chăn đàn gia súc khổng lồ từ Texas đến Montana đã làm độc giả khóc, cười, ước mơ và nhớ mãi. Larry McMurtry xuất bản Bồ câu cô đơn năm 1985, đoạt giải Pulitzer năm 1986 và được dựng thành một loạt phim truyền hình nổi tiếng.

Tờ The New York Times nhận định: “McMurtry đã viết Bồ câu cô đơn như một tác phẩm chống lại văn hóa phương Tây, một lời chỉ trích những quan niệm lãng mạn về những chàng cao bồi miền viễn Tây. Ông từng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn vào năm 1988: Tôi là người chỉ trích những huyền thoại về cao bồi”. Cái nhìn của ông về những chàng cao bồi – người hùng của nước Mỹ vào thế kỷ 19 đầy trần trụi, nhọc nhằn và quá “đời”, không thi vị hóa hay anh hùng hóa như những gì nhiều tác giả và những nhà làm phim từng mô tả trên màn bạc.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông Horseman, Passby (1962) xem xét lại các giá trị của phương Tây khi có sự xung đột với thế giới hiện đại. Đánh giá cuốn tiểu thuyết trên tờ The New York Times, nhà sử học người Texas Wayne Gard đã viết: “Tay chăn bò cưỡi ngựa ít hơn lái xe bán tải hay Cadillac. Và vào buổi tối, thay vì ngồi quây quần bên đống lửa trại gảy đàn guitar và hát, họ chơi bài, uống bia rồi thử sức quyến rũ của mình với bất kỳ cô gái nào họ nhìn thấy”.

Wayne Gard nói thêm rằng Larry McMurtry “không chỉ có một đôi tai nhạy bén khi đối thoại mà còn có năng khiếu diễn đạt thể hiện trong các tác phẩm quan trọng”.

Larry McMurtry và Diana Ossana nhận giải Oscar Kịch bản chuyển thể hay nhất qua phim Brokeback Mountain ẢNH: NYTIMES

Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, những cuốn sách của Larry McMurtry đã hấp dẫn các nhà làm phim. Horseman, Pass By đã được dựng thành phim Hud (1963), do Martin Ritt đạo diễn và Paul Newman đóng vai chính. Cuốn tiểu thuyết hài hước, thanh lịch và thẳng thắn về tình dục của ông The Last Picture Show (1966) đã được dựng thành phim cùng tên vào năm 1971 với sự tham gia diễn xuất của Jeff Bridges và Cybill Shepherd, với bàn tay dàn dựng của Peter Bogdanovich.

Năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao Huân chương Nhân văn Quốc gia cho Larry McMurtry vì ông để lại một di sản văn học đồ sộ về một Texas chân thực từ chính những kinh nghiệm sống của mình. Cuộc sống nơi miền Tây cổ kính của nước Mỹ qua những câu chuyện của ông trở nên vô cùng sống động và đẹp đẽ.

Larry McMurtry sinh ra tại thành phố quê hương Archer và ra đi cũng chính tại nơi này. Cả cuộc đời Larry McMurtry gắn chặt với Texas, với miền Tây hoang dã của nước Mỹ từ những ngày thơ bé sống trong trang trại của gia đình cho đến khi bước lên bục danh vọng cao nhất. Ông vẫn thế, vẫn luôn là người con của Texas, quê ông.