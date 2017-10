Nhà văn James Bradley, 63 tuổi, sẽ nói về quá trình nghiên cứu, sưu tầm để viết về đề tài chiến tranh và mong được sự chia sẻ kinh nghiệm của các phóng viên chiến trường về những bộ phim chiến tranh tại VN. Ông cũng kể lại quá trình chuyển thể từ tác phẩm văn học best seller Ngọn cờ của cha sang bộ phim cùng tên nổi tiếng do Clint Eastwood đạo diễn, kể về trận Iwo Jima, tác phẩm được cho là cuốn sử thi về những con người bình thường trong những hoàn cảnh khác thường.



Hiện James Bradley sống tại VN nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và sưu tầm tài liệu về VN để phục vụ công việc sáng tác cuốn sách thứ 5 của ông.

Các tác phẩm văn học của James Bradley viết từ năm 2000 - 2013 đều rất ăn khách tại Mỹ, ngoài Ngọn cờ của cha (viết chung với Ron Powers), có thể kể đến Flyboys: A true story of courage (Những cậu bé bay: Một câu chuyện có thật của lòng dũng cảm); The imperial cruise (Con tàu hoàng gia); The China Mirage: The hidden history of American disaster in Asia (Ảo tưởng về Trung Quốc: Lịch sử bị che giấu về thảm họa của Hoa Kỳ ở châu Á)...

