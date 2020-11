Nhà văn Nguyễn Thành Nhân đột ngột qua đời, giới văn chương bàng hoàng

Sẵn sàng cởi áo làm lễ then gọi hồn để nhận được sự tin cậy của thầy then. Nhiều năm điền dã, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, là người chắt chiu được những mật ngọt - giá trị của then Tày, Nùng, Thái VN.