Nhà văn Sơn Tùng hội ngộ nhân vật của 'Búp sen xanh'

Nhà văn viết bằng 3 ngón tay Nhà văn Sơn Tùng qua đời vào 23 giờ ngày 22.7 tại Hà Nội. Ông tên thật là Bùi Sơn Tùng, sinh ngày 21.8.1928 tại Nghệ An. Theo tư liệu của NXB Kim Đồng, gia đình nhà văn Sơn Tùng là một gia đình nhà nho nghèo nhưng trọng chữ, có quan hệ họ hàng với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà nội nhà văn Sơn Tùng (cụ Hà Thị Tự) là cháu họ bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh (cụ Hà Thị Hy). Năm 1944, ông Sơn Tùng đã sớm tham gia cách mạng, hoạt động trong phong trào thanh niên, sinh viên thủ đô. Sau khi Hà Nội giải phóng, ông học ĐH rồi thành cán bộ tuyên truyền của Đảng. Năm 1961, ông về viết cho Báo Nông nghiệp và từ cuối năm 1962 là phóng viên Báo Tiền Phong. Năm 1965, Sơn Tùng là đặc phái viên của Báo Tiền Phong tác nghiệp chủ yếu tại vùng chiến sự ác liệt ở Quân khu 4, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và tuyến lửa Vĩnh Linh. Năm 1967, ông xung phong đi B, vào chiến trường Đông Nam bộ thành lập và phụ trách tờ Báo Thanh niên Giải phóng. Năm 1971, ông bị thương rất nặng, nửa người bên phải hầu như bị liệt, thần kinh chéo bị tổn thương nặng, tay phải co quắp, tay trái đạn cắt mất chỉ còn hai ngón, thị lực còn 1/10. Sau chiến tranh, ông là thương binh hạng 1/4 và vẫn tiếp tục cầm bút, trở thành cây bút chuyên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhà cách mạng hiện đại cũng như các danh nhân văn hóa của dân tộc. Từ 1974, nhà văn Sơn Tùng đã cho ra đời hàng chục tiểu thuyết, tư liệu, tập truyện, được viết bằng bàn tay phải chỉ còn 3 ngón. Năm 2011, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Lễ viếng nhà văn Sơn Tùng được tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 26.7 tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); lễ truy điệu vào 8 giờ 30 cùng ngày; sau đó được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Diễn Kim, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.