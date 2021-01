Nhà văn Y Ban kể chuyện chấp bút truyện ký 'Liên - Người được chọn'

Nhà văn Y Ban tiết lộ: “Nhóm nhà văn chúng tôi nhận lời viết một cuốn sách với yêu cầu phải phản ánh trung thực và có độ hấp dẫn để gắn kết bạn đọc với các câu chuyện. Loay hoay mãi tôi vẫn chưa dám mở máy tính để viết phần mở đầu. Vạn sự khởi đầu nan, nếu tôi không khơi đúng vỉa mạch sẽ rất vất vả cho dòng tiếp theo. May mắn đã đến với tôi khi một ngày lang thang trên mạng đã gặp được 3 định luật: Hoa sen, Cây tre và Ve sầu rất trùng hợp. Vì trong những ngày nghiên cứu tài liệu, đi thực tế, gặp gỡ các nhân vật liên quan và nói chuyện cùng nhân vật, tôi đã nhận ra nhân vật của tôi đã thành công 3 định luật trên”.

Với hơn 300 trang sách, truyện ký Liên - Người được chọn (NXB Hội Nhà văn ấn hành) cuối cùng cũng được nhà văn Y Ban và cộng sự hoàn thiện, có cấu tứ gồm 6 phần: Nữ hoàng bảo hiểm, Lộ trình hành thiện, Nhà ngoại giao năng nổ, Rằng tôi đất rộng sông sâu, Phép màu của tình yêu và Từ điển bách khoa mở. Thông qua những trang viết xúc động của nhóm tác giả, Liên- Người được chọn đã tạo nên bức chân dung đa diện, gần gũi của người phụ nữ tài hoa mà cái tên như đã vận vào định số cuộc đời: Liên – Đỗ Thị Kim Liên.

Tiền bán sách sẽ tài trợ mổ tim cho em Nguyễn Giáo Bình Minh (Nghệ An)

Tập truyện ký Liên - Người được chọn do nhà văn Y Ban và cộng sự chấp bút

Nhà văn Y Ban chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở 3 định luật, nhân vật của tôi còn tự mình đưa ra những bài học cuộc đời có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Những người khởi nghiệp, những bạn trẻ được đào tạo bài bản đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn non nớt kinh nghiệm, cả những người thiếu may mắn, nghèo khó… hãy lắng nghe câu chuyện tôi kể, để rồi biết nắm được một vận may sẽ đến với mình có tên là cơ hội”.