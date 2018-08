Nhạc sĩ Đỗ Bảo sáng tác riêng cho ‘nữ hoàng phòng trà’ Đinh Hiền Anh

“Tôi từng muốn có dịp nào đó để lại viết những bài ca theo phong cách mà tôi từng khởi xướng khi giới thiệu những bài hát Bức thư tình khi ở vào độ tuổi 20. Theo năm tháng, việc chọn những giai điệu đẹp theo thói quen xưa cùng những vòng hòa âm pop tròn trịa dễ thẩm thấu có thể đã thay đổi đi nhiều, nó không thường là thị hiếu của cá nhân tôi nữa. Tuy nhiên, Cảm xúc yêu trở lại và là một ngoại lệ, tôi cảm thấy thực sự vô cùng khoan khoái khi viết xong bài hát này. Dù tôi chưa thấy mình già nhưng rõ ràng cảm giác tuổi trẻ, không gian giai điệu âm nhạc mà tôi từng say mê theo đuổi, nay ùa về khiến tôi cảm thấy lý thú. Tôi không khỏi bất ngờ vì đã trải nghiệm một cuộc dạo chơi ngược thời gian như thế”, nhạc sĩ chia sẻ.

Quá trình sản xuất Ca khúc yêu cũng khá đặc biệt. Nhạc sĩ và ca sĩ chỉ làm việc qua nhà sản xuất mà không gặp mặt chính thức. Tất nhiên, trước đó, Đỗ Bảo cũng đã biết tiếng và nghe giọng hát của Hiền Anh. “Bản thu âm cũng được Hiền Anh thu ở một nơi khác rồi gửi cho tôi để tác phẩm hoàn chỉnh ra đời. Như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi viết nhạc và sản xuất một ca khúc mà chưa kịp gặp mặt người ca sĩ sẽ đón và chăm "đứa con tinh thần" của mình… Có nhiều câu hát khiến tôi thực sự thấy dễ chịu, chúng tôi cũng chỉ kịp trao đổi thông qua nhạc sĩ Lê Anh Thủy, nhà sản xuất của Hiền Anh, để có được bản thu âm ưng ý nhất”.

Hiện tại, nhạc sĩ Đỗ Bảo hài lòng vì việc đã sáng tác riêng cho Đinh Hiền Anh. Giọng ca của cô chính là điều đã thuyết phục vị nhạc sĩ kỹ tính. “Nghe Hiền Anh hát, tôi thấy rất thích màu sắc giọng hát tròn trịa mềm ấm mang vẻ tĩnh tại của một người phụ nữ đã qua ngưỡng trưởng thành”, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết.

Bên cạnh Cảm xúc yêu, dự án Thương còn hai bài hát nữa là Phút yêu xưa do Tú Dưa sáng tác và Mong manh cánh tàn do hiện tượng sáng tác của Sing My Song 2016 Hoàng Hồng Ngọc viết. Tất cả các bài hát, theo Đinh Hiền Anh, đều sẽ có cả bản MV và audio chất lượng. Đặc biệt, Phút yêu xưa là tác phẩm do Tú Dưa sáng tác trên chính chất liệu là tình yêu của bố mẹ mình. Tên của hai nhân vật trong MV Phút yêu xưa cũng chính là tên bố mẹ nhạc sĩ.