Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy hòa nhạc chào năm mới

Buổi hòa nhạc sẽ mang đến những giai điệu rộn rã, những tác phẩm đầy màu sắc từ các nhà soạn nhạc nổi tiếng: Khúc mở màn (Overture) từ vở nhạc kịch Con dơi (Die Fledermaus) của Johann Strauss II; Dein ist mein ganzes Herz (Em là trái tim tôi) - trích đoạn nổi tiếng nhất trong tác phẩm Das Land des Lächelns của Franz Lehár; đoạn trích Intermezzo and Barcarolle tuyệt hay trong vở opera Les contes d'Hoffmann của Jacques Offenbach; đoạn trích Largo al factotum trong tác phẩm Il Barbiere di Siviglia - một trong những vở opera hay nhất của thiên tài opera người Ý Gioachino Rossini; đoạn trích Waltz of the Flowers trong tác phẩm The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ) của Pyotr Ilyich Tchaikovsky...