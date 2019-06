Nhân chứng trong vụ án diễn viên ‘Vườn sao băng’ tự tử bị kiện vì trục lợi

Thời điểm vụ án nhiều uẩn khúc của sao nữ phim Vườn sao băng đang dần đi đến hồi kết, Yoon Ji Oh liên tục bị tố nói dối, lợi dụng đàn chị quá cố để trục lợi. Trước đó, vào ngày 18.3, nữ diễn viên 31 tuổi đã đăng lên Instagram rằng cô sẽ nhận sự đóng góp của mọi người nhằm thành lập một quỹ giúp đảm bảo cô có thể đòi lại công lý cho đồng nghiệp thân thiết. Bên dưới bài đăng, nghệ sĩ này còn cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản nhằm dễ dàng nhận tiền từ mọi người.

Hôm 5.6, Công ty luật Law & Us có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết tổng số tiền Yoon Ji Oh nhận được từ quyên góp là khoảng 10 triệu won (hơn 197 triệu đồng) do 370 cá nhân ủng hộ. Hồi cuối tháng 4.2019, truyền thông xứ kim chi đưa ra nhiều thông tin chứng minh Yoon Ji Oh mâu thuẫn trong lời khai, bịa đặt sự thật và đưa ra những chi tiết sai lệch về vụ án. Đặc biệt, nhà văn Kim Soo Min - người từng hợp tác với Yoon Ji Oh từng mở họp báo công khai với mục đích tố nữ diễn viên này sử dụng cái chết của Jang Ja Yeon như một công cụ để kiếm tiền, trục lợi.

Những sự việc nói trên khiến những người từng ủng hộ, quyên góp tiền cho Yoon cảm thấy bức xúc, phẫn nộ và quyết định đâm đơn kiện tập thể chống lại cô. Tuy nhiên, sao nữ sinh năm 1987 đã rời Hàn Quốc từ ngày 24.4 và hiện đang sống tại Canada.

ẢNH: INSTAGRAM NV Thời gian qua, nữ diễn viên liên tục bị tố lợi dụng cái chết của đàn chị để trục lợi riêng

Trong thời gian qua, Yoon Ji Oh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vụ án của nữ diễn viên Ja Jang Yeon tự tử hồi năm 2009. Cô tự nhận là đàn em thân thiết và là nhân chứng duy nhất trong vụ sao nữ quá cố bị cưỡng dâm, ép tiếp khách 100 lần trước khi tự tử. Trải qua nhiều năm giấu mặt, nghệ sĩ này cho biết cô quyết định đứng ra vạch trần những sự thật đằng ẩn sau cái chết của đàn chị. Diễn viên này từng được hưởng chương trình bảo vệ nhân chứng từ cảnh sát. Cô cũng gây không ít ồn ào trên mạng khi tố cơ quan chức năng lơ là trong khâu bảo vệ mình đồng thời tham gia nhiều chương trình truyền hình, kêu gọi quyên góp tiền, xuất bản sách về Jang Ja Yeon để bán.

Ngoài nhà văn Kim Soo Min, Yoon Ji Oh cũng từng bị một người đàn ông họ Choi tự nhận là bạn trai cũ của Jang Ja Yeon tố nói dối, bịa chuyện. Anh Choi cũng khẳng định bản thân muốn biết sự thật đằng sau cái chết của nữ diễn viên quá cố hơn bất kỳ ai, nhưng anh không thể tin người được cho là nhân chứng duy nhất của vụ án.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MBC Cùng với việc vụ án của Jang Ja Yeon khép lại, Yoon Ji Oh cũng "lặn" mất tăm

“Tôi không thể đọc một bài báo nào có tên Jang Ja Yeon vì tôi sợ. Nhưng Yoon Ji Oh, người chẳng biết gì về tình huống diễn ra vào thời điểm đó, lại đưa ra thông tin bất lợi về phía Jang Ja Yeon như chuyện cô ấy bị đánh thuốc mê, lạm dụng tình dục, buộc phải phục vụ đồ uống, hay trở thành công cụ giải khuây”, người này tiết lộ với SBS funE hồi cuối tháng 5.2019. Choi cũng nhấn mạnh nữ diễn viên họ Yoon nói dối chuyện cô trở thành mục tiêu ám sát của những thế lực ngầm.

Quay lại vụ án Jang Ja Yeon dai dẳng suốt một thập niên, tháng 4.2018, Ủy ban các vấn đề về quá khứ thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc được chỉ định làm rõ lại vụ án. Trải qua hơn 13 tháng, kết quả cuộc tái điều tra lần này cũng không thể lấy lại công bằng cho nữ diễn viên. Do thiếu bằng chứng, hết hạn khởi tố cùng nhiều nguyên nhân khác nên cơ quan chức năng không thể mở rộng điều tra thêm về lùm xùm xoay quanh cái chết của cô. Vụ án chính thức khép lại vĩnh viễn vào tháng 5 vừa qua, để lại nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ.