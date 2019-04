Nhân chứng vụ án diễn viên ‘Vườn sao băng’ tự tử bị tố ngụy tạo lời khai

Yoon Ji Oh không còn là cái tên xa lạ với công chúng Hàn Quốc thời gian qua khi cô liên tục xuất hiện trước truyền thông và cơ quan điều tra để làm chứng về việc nữ diễn viên Jang Ja Yeon bị ép tiếp khách, làm công cụ tình dục cho các ông lớn của ngành giải trí đến mức nhận lấy cái chết. Cô nhiều lần nhấn mạnh mình là bạn thân của diễn viên quá cố và nắm trong tay bằng chứng liên quan đến vụ án dai dẳng này. Hiện Yoon Ji Oh đang được bảo vệ với tư cách là nhân chứng duy nhất của vụ án. Thế nhưng, thông tin gần đây lại cho thấy nữ diễn viên sinh năm 1987 chỉ đang lợi dụng đàn chị quá cố.

Theo đó, vào ngày 23.4, luật sư Park Hoon - đại diện pháp lý của nhà văn Kim Soo Min đã đệ đơn khiếu nại Yoon Ji Oh lên Sở cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Thậm chí, nhà văn này còn gửi ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện trên Kakaotalk của ông với Yoon Ji Oh để làm bằng chứng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS DAILY Những tuyên bố mới đây của luật sư Park Hoon đang trở thành tâm điểm của báo giới

Nhà văn Kim Soo Min biết đến Yoon Ji Oh khi cô đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách The 13th Testimony (tạm dịch: Lời khai thứ 13), tác phẩm nói về việc nữ diễn viên 32 tuổi đã chứng kiến câu chuyện của Jang Ja Yeon ra sao cũng như nỗ lực đòi lại công bằng cho đồng nghiệp cũ như thế nào. Nhà văn xứ Hàn khẳng định rằng Yoon Ji Oh không có mối quan hệ thân thiết với Jang Ja Yeon và những tuyên bố của cô về việc chứng kiến danh sách của Jang Ja Yeon là sai sự thật. Nhóm điều tra của Văn phòng Công tố viên Tối cao, đang điều tra lại vụ án của Jang Ja Yeon và đã gặp Kim Soo Min cùng hai người khác để làm rõ nhiều vấn đề liên quan.

Sau khi đệ đơn kiện, luật sư của Kim Soo Min là Park Hoon nói với các phóng viên rằng Yoon Ji Oh đang lợi dụng cái chết đầy bất công của đàn chị quá cố Jang Ja Yeon. Người này khẳng định nữ diễn viên họ Yoon chưa từng chứng kiến chi tiết nào của vụ án ngoài việc ông Cho xâm hại tình dục cố diễn viên phim Vườn sao băng. “Cô ấy khẳng định rằng bản thân đã đánh đổi cả mạng sống để đưa ra lời khai và đã được hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, danh sách của Jang Ja Yeon mà Yoon Ji Oh khẳng định đã nhìn thấy thực chất là tài liệu điều tra có sẵn, Jang Ja Yeon chưa từng viết ra danh sách nào cả”. Trong khi đó, Yoon Ji Oh vẫn khẳng định lời khai của Kim Soo Min là bịa đặt và không ngần ngại tố ngược lại nhà văn này.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS Phía nhà văn Kim Soo Min liên tục đưa ra những chứng cứ tố Yoon Ji oh nói dối

Đại diện pháp lý của Kim Soo Min tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc trò chuyện Kakaotalk mà thân chủ của ông đưa ra làm bằng chứng đã tố cáo tất cả động cơ xấu của Yoon Ji Oh. “Cô ấy khẳng định đã nhìn thấy danh sách đó sau khi hứa sẽ trung thực trước hội đồng. Cô ấy đã chiếm độc quyền thông tin về cái chết của người đã khuất mà lẽ ra không nên làm vậy. Cô ấy mở một tài khoản để nhận được tiền viện trợ và Kim Soo Min đã vô cùng tức giận”, luật sư họ Park tiếp tục.

Người này cũng nhấn mạnh rằng Yoon Ji Oh đã hỏi Kim Soo Min rất nhiều lần về tiền bản quyền tác giả. Theo đó, các nhà văn sẽ nhận được 7% trong khi hợp đồng của Yoon Ji Oh chiếm 12%. Phía Kim Soo Min cho biết đã nhiều lần cảnh cáo Yoon về hành vi lợi dụng cái chết của đàn chị nhưng người đẹp 32 tuổi luôn bỏ ngoài tai. Bản kiến nghị mà nhà văn họ Kim đệ lên cảnh sát với hi vọng sẽ khiến Yoon Ji Oh bị điều tra.

Phóng viên Kim Dae Oh, người đầu tiên đưa tin về vụ án của Jang Ja Yeon và tuyên bố đã trực tiếp xem tài liệu của nữ diễn viên, cũng có mặt trong buổi gặp gỡ báo chí của luật sư Park Hoon. Theo lời của phóng viên kể trên, Yoon Ji Oh nói rằng đã nhìn thấy bản sao của 7 trang tài liệu và danh sách gồm 40 đến 50 cái tên có liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon. “Tôi có thể thề bằng cả cuộc đời của mình rằng phần danh sách ấy chưa từng nằm trong bản gốc”, Kim Dae Oh tuyên bố chắc nịch.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH JCBT Trong thời gian vụ án của Jang Ja Yeon được đang được tái điều tra, Yoon Ji Oh liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với tư cách là nhân chứng

Sau khi nhà văn Kim Soo Min trình đơn lên cơ quan điều tra, Yoon Ji Oh cũng nhanh chóng có động thái đáp trả. Theo đó, mỹ nhân 32 tuổi đã chụp màn hình đoạn trò chuyện với phóng viên và đăng lên Instagram cá nhân nhằm khẳng định cây bút họ Kim đã ngụy tạo bằng chứng bất lợi cho cô. “Kim Soo Min đã tạo ra đoạn trò chuyện đó và tôi cũng chẳng cần giải thích gì về phát ngôn của luật sư Park Hoon, họ không đáng để tôi phản bác lại. Người chiếm spotlight không phải họ, cũng chẳng phải tôi. Đây là một cuộc điều tra lại. Không phóng viên nào đưa tin về việc vụ án đã được điều tra đến đâu, bọn họ chỉ đứng về phía những kẻ tấn công nhân chứng - người đã đứng lên vì nạn nhân".

Chưa dừng lại ở đó, Yoon Ji Oh còn khẳng định Kim Soo Min là người không đáng tin tưởng và từng muốn tiết lộ danh tính của nữ diễn viên trước khi cô đủ can đảm để lộ diện làm chứng. “Tôi chỉ gặp ông ta đúng một lần. Ông ta chẳng liên quan gì đến tôi, Jang Ja Yeon hay gia đình chị ấy cả", sao nữ này khẳng định.

Trong khi hai bên đang đấu tố dữ dội, phía cơ quan điều tra chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ án của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon. Điều này rất khó để xác định phát ngôn của Kim Soo Min hay Yoon Ji Oh đáng tin cậy hơn.