Nhan sắc hút hồn của siêu mẫu Nga đóng 'Sát thủ Anna'

Gương mặt sắc nét, nhiều suy tư là một điểm cộng rất lớn của người đẹp sinh ra ở phía Đông thành phố Magadan (Nga). Từ nhỏ, Sasha Luss rất say mê bộ phim Fifth Element (1997) của Luc Besson. Cô trải lòng trên Russia Beyond về thế giới mà đạo diễn Pháp từng mở ra đối với một đứa trẻ như mình: "Bộ phim ấy gieo vào tôi một niềm tin rằng mình có thể làm gì đó. Đó là tưởng tượng về một thế giới rộng lớn hơn". Cô nói nói về cơ duyên hợp tác với đạo diễn yêu thích: "Một lý do khiến tôi vui vẻ để cùng làm việc với Luc Besson đó là ông dạy cho tôi cách sử dụng trí tưởng tượng"

Ảnh: Steven Pan/IMG Models