Nhan sắc xinh đẹp của em gái nữ diễn viên Kha Ly

Kha My sinh năm 1988, cao 1,7m, làm nghề kinh doanh . Cô cũng có khả năng ca hát, diễn xuất, làm MC nhưng không gia nhập làng giải trí mà chọn khởi nghiệp với vai trò doanh nhân . Kha Ly từng nhiều lần rủ em gia nhập showbiz song Kha My từ chối với lý do ngại ồn ào, thị phi. Kha My hiện đã kết hôn và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Kha My tiết lộ cô từng được chị gái khuyên thi Hoa hậu Việt Nam 10 năm trước nhưng khi đó bản thân chưa sẵn sàng. Danh hiệu Hoa hậu Áo dài Quốc tế 2018 được Kha My xem như một kỷ niệm đẹp ở tuổi 30 chứ không dùng làm bàn đạp để tiến vào làng giải trí.