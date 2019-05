Nhan sắc xinh đẹp của giám khảo trẻ nhất Cannes 2019

Xuất hiện trong buổi ra mắt mang tên “Les Miserables” tại Liên hoan phim Cannes 2019, nữ diễn viên Người đẹp ngủ trong rừng gây ấn tượng với công chúng trong chiếc váy hoa rực rỡ. Được biết, thiết kế mang vẻ đẹp thuần khiết, lấy cảm hứng từ thiên nhiên đến từ bộ sưu tập Valentino Haute Couture mùa xuân 2019 của nhà mốt đình đám Valentino.

Chiếc váy mà ngôi sao người Mỹ diện mang tên “Rose Borbonica” với đường viền chữ V khoét sâu từ phần cổ đến ngang hông. Ngoài ra, bộ cánh này còn nổi bật với hàng loạt bông hồng đỏ rực trải dài trên thân váy. Ở mặt sau, phần lưng cũng được tận dụng triệt để khi khoe trọn tấm lưng trần của người đẹp.

Không chỉ thu hút khán giả với trang phục, diễn viên Elle Fanning còn ghi điểm với mái tóc vàng óng ả đặc trưng. Cô còn diện thêm đôi giày cao gót của Sophia Webster và trang sức hãng Chopard. Trước đó, ngày khai mạc liên hoan phim, nữ giám khảo trẻ tuổi còn gây ấn tượng khi xuất hiện lộng lẫy trong loạt trang phục của các nhà mốt hàng đầu thế giới như Dior và Gucci.

Ảnh: Shutterstock Chiếc váy ''gây bão'' của ngôi sao Maleficent tại Liên hoan phim Cannes 2019

Ngôi sao Maleficent: Mistress of Evil được báo giới ưu ái với tên gọi "Nữ hoàng Cannes". Elle Fanning hiện nằm trong ban giám khảo của Liên hoan phim nổi tiếng lần thứ 72 lần này, sánh vai với các tên tuổi nổi tiếng trong làng điện ảnh.

Tuy nhiên, khi đảm nhận vai trò quan trọng này, nữ nghệ sĩ vấp phải không ít ý kiến trái nhiều. Theo đó, nhiều người đánh giá người đẹp sinh năm 1998 còn quá trẻ và chưa nhận về giải thưởng diễn xuất nào thực sự đủ thuyết phục để đóng vai trò cầm cân nảy mực cho một liên hoan phim. Đáp lại sự chỉ trích của cư dân mạng, "công chúa Aurora" cho rằng mọi người chỉ nên nhìn vào kinh nghiệm diễn xuất và những bộ phim cô tham gia, tuổi tác chỉ là một phần phản ánh khả năng của một con người.

Ảnh: Shutterstock Vẻ đẹp thuần khiết của nữ diễn viên khiến người hâm mộ ấn tượng

Đáng chú ý, khi nhìn lại sự nghiệp của Elle Fanning, không ít người cảm thấy bất ngờ. Chỉ mới 21 tuổi, nhưng cô gái lai 3 dòng máu Đức, Mỹ và Ireland đã sở hữu 20 vai diễn lớn nhỏ khác nhau qua các phim như: Reservation Road, The Curious Case of Benjamin Button, Phoebe in Wonderland, Nutcracker: The Untold Story, Super 8, Somewhere… Đặc biệt, tên tuổi của ngôi sao trẻ được biết đến rộng rãi trên thế giới khi vào vai công chúa Aurora, đóng cùng minh tinh điện ảnh Angelina Jolie trong tác phẩm Tiên hắc ám ra mắt năm 2014. Sau khi ra mắt, bộ phim đã mang về thành công vượt bậc với doanh thu 758,4 triệu USD. Trở lại trong năm nay, người đẹp khiến nhiều người hâm mộ hào hứng với phần 2 của bộ phim, mang tên Maleficent: Mistress of Evil, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2019.

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, Elle Fanning sẽ cùng với các nhà làm phim kỳ cựu đánh giá và tìm kiếm tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh ở giải thưởng Cành cọ vàng. Góp mặt cùng cô trong vai trò đặc biệt này là loạt các tên tuổi gạo cội như: đạo diễn người Ý Alejandro Gonzalez Iñárritu (Birdman, The Revenant...) sẽ là người đứng đầu hội đồng. 6 nhà làm phim tiếng tăm khác gồm: Enki Bilal, Robin Campillo (chủ nhân Cành cọ vàng 2017), Maimouna N'Diaye, Yorgos Lanthimos (đạo diễn phim The Favourite), Paweł Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher (người giành giải Kịch bản hay nhất tại Cannes 2018)… cũng có mặt trong đội hình ban giám khảo.

Trước Elle Fanning, nhiều nghệ sĩ đã có cơ hội trở thành giám khảo Liên hoan phim Cannes dù tuổi đời còn quá trẻ. Điển hình là các tên tuổi như: Kristen Stewart, Sophia Loren, Xavier Dolan…