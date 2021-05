Nhiếp ảnh ẩm thực bị bỏ quên

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thông đã chụp rất lâu trong quán phở ở phiên chợ vùng cao Hà Giang trong buổi sáng sát tết 2017. Người đến, người đi bên những bát phở nóng bốc khói khi trời lạnh thật lạnh. Trên bàn ăn phở là ống đũa, gia vị và cả rổ trứng lớn. “Tôi không chụp cận cảnh bát phở. Tôi muốn chụp không khí của quán phở. Đó là một tập quán văn hóa ở miền Bắc Việt Nam. Người ta dậy rất sớm để đi chợ và ăn sáng tại đây”, ông Thông nói về tác phẩm Bữa sáng ở chợ phiên. Tác phẩm này vừa đoạt giải nhất hạng mục Đồ ăn trên bàn (Food at the table) của cuộc thi ảnh Pink Lady Food Photography (Anh) năm nay. Trước đó, năm 2018, Bữa sáng ở chợ phiên cũng đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi ảnh Smithsonian Annual Photo Contest (Mỹ).

Chúng ta cần phải nhìn lại chiến lược ẩm thực, trong đó có việc sử dụng nhiếp ảnh ẩm thực, nếu không sẽ lãng phí TS Nguyễn Thu Thủy (Khoa Du lịch - Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội)

Cuộc thi Pink Lady Food Photography năm nay cũng trao một giải nhất khác cho nhiếp ảnh gia Việt Nam ở hạng mục Thức ăn đường phố (Street food) cho tay máy nổi tiếng Trần Việt Văn với tác phẩm Thưởng thức. “Ở Hội An, bên cạnh những món đã rất nổi tiếng như cao lầu, bánh mì Phượng, còn có chè rất ngon. Những quán chè ở Hội An rất giản dị, thanh bình. Tôi chụp nó vào ngày 30.12.2020, một khoảnh khắc đáng yêu trong dịch Covid-19 , khi người dân được thưởng thức chè trên phố. Còn nói về ẩm thực, chè Hội An cũng rất nhiều quán và Việt Nam cũng có nhiều món chè ngon”, ông Việt Văn chia sẻ. Ông Văn cũng từng đoạt giải Pink Lady Food Photography hồi năm 2019 với tác phẩm Bữa ăn sáng của người bán thịt.