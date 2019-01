Nhiều hạng mục giải thưởng Hội Nhạc sĩ không có giải A

Theo đó, Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 61 công trình, tác phẩm xuất sắc, có chất lượng tốt để trao giải thưởng gồm: 2 giải A, 8 giải B, 29 giải C, 19 giải khuyến khích và 3 tặng thưởng. Các giải thưởng được chọn từ 195 tác phẩm của 195 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ VN trong cả nước.

Ở hạng mục ca khúc, không có giải A, có 5 giải B trao cho các tác phẩm và tác giả: Tình mẹ bao la (nhạc sĩ Ngọc Thịnh), Khóc rừng (Hồ Tuấn), Mùa xuân (Hà Thúc Quả và Duy Thái), Khăn piêu nhớ thương (Huy Thông) và Vũ khúc cánh đồng (Mai Hoa). Ở hạng mục ca khúc thiếu nhi, giải A trao cho Liên khúc Đồng dao (Trương Quang Tuyến), giải B trao cho Trang sách em yêu (Lê Vinh Phúc). Hạng mục ca khúc nghệ thuật không có giải A, chỉ có 1 giải B cho Phía cuối con đường (Mai Hương và Vũ Thiết).

Ở hạng mục nhạc thính phòng, không có giải A và B. Có 3 giải C thuộc về Khúc sông quê (tứ tấu Wind Quatet) của Bùi Bá Quảng; Khúc nhạc chiều (viết cho piano và dàn nhạc bán cổ điển) của Doãn Nguyên và Vị quê (độc tấu đàn nhị cùng dàn nhạc) của Thúy My. Hạng mục giao hưởng: Mầm sống của Vũ Duy Cương giải B. Hạng mục hợp xướng cũng không có giải A và B, chỉ có giải C cho Trường ca biên giới của Xuân Thủy. Ở hạng mục lý luận, không có giải A và B. Có 2 giải C là Dân ca Jrai (tập II) của Lê Xuân Hoan và Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời đạn bom của Nguyễn Thụy Kha. Giải A hạng mục báo chí lý luận được trao cho 20 bài nghiên cứu phê bình công bố năm 2017, 2018 của Nguyễn Thị Minh Châu.